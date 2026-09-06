Juan Iglesias: "El equipo ha hecho un esfuerzo brutal tras la expulsión; ha sido injusta"

Guardar

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 6 sep (EFE).- El defensa del Sevilla Juan Iglesias ha afirmado tras el empate contra el Espanyol en el RCDE Stadium (1-1) que su equipo "ha hecho un esfuerzo brutal tras la expulsión" de Sangante en el minuto 58 y la ha considerado "injusta" al tocar el balón de un modo "muy claro".

El jugador, en declaraciones a DAZN, ha insistido en que quedarse con un menos ha "condicionado" en el encuentro, aunque ha felicitado a sus compañeros por el compromiso: "Ha hecho un trabajo bestial. Hemos estado casi 45 minutos con un jugador menos, no tengo casi palabras para lo que hemos hecho".

PUBLICIDAD

El futbolista ha insistido en que Sangante "toca balón". "Creo que para mí tenía que intervenir, valorar el árbitro en la pantalla como hacen en muchas acciones y luego decidir. Ha sido una interpretación suya, para mí injusta y que debería ir a verlo", ha reflexionado.

Juan Iglesias ha recordado que el Sevilla se ha puesto por delante en el marcador y ha definido el empate final como "agridulce". "En prácticamente la última acción del encuentro hemos encajado", ha apuntado. EFE

PUBLICIDAD

dpb/jl