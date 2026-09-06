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Bueckers: “Cada partido es un aprendizaje y un crecimiento”

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Berlín, 6 sep (EFE).- Paige Bueckers declaró este domingo, tras la ajustada victoria de su selección, Estados Unidos, ante la de Italia (52-55) en el Mundial 2026 que cada partido “es un aprendizaje y un crecimiento”.

“Esta Copa del Mundo es un reto para este grupo. Este partido nos va a venir bien para el largo plazo. Sólo hemos estado cinco días juntas”, dijo la base de las Dallas Wings.

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Bueckers señaló que la clave del partido fue “el fallo en el tiro de media distancia y mover mejor el balón para que las defensas salieran de la pintura”.

Según la jugadora, la defensa italiana cargó la zona y eso les obligó a “hacer un juego lento”, diferente al que el ‘Team USA’ está acostumbrado.

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Bueckers comentó que este resultado es señal de que el grupo “tiene margen de mejora”.

En la misma línea, la base estadounidense Chelsea Gray señaló que se trata de “un equipo nuevo y que hay que seguir trabajando”.

“Tenemos que seguir construyendo, seguir mejorando, seguir encontrando formas de ganar y una vez tengamos ventaja, aguantar esas ventajas”, dijo en zona mixta.

Según Gray, una de las claves es que el equipo erró “tiros claves” si bien, aseguró estar “muy orgullosa” de cómo luchó el grupo pese a no estar acertado.

Sobre el ambiente en el Uber Arena de Berlín, donde se reunieron más de 9.000 aficionados que mayoritariamente apoyaban a Italia, Gray señaló que “es increíble” y a la selección estadounidense le gusta jugar en escenarios como este.

Además, Gray comentó que este ambiente indica cómo ha crecido el baloncesto femenino en los últimos años: “Mi hijo está aquí, viviendo la experiencia, él no sabe cómo era esto antes así que sólo disfruto del momento”. EFE

ip/sab

(vídeo)

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