Agencias

Aumentan a dos los muertos por un deslizamiento de tierra en el sureste de China por el tifón 'Saudel'

Guardar

El balance de víctimas del deslizamiento de tierra registrado el sábado en la provincia china de Jiangxi (sureste) ha aumentado a dos, según han confirmado las autoridades del gigante asiático, que han señalado que otras diez personas siguen desaparecidas.

Los equipos de búsqueda y rescate han hallado a primera hora del día el cadáver de uno de los desaparecidos dentro de una vivienda en Mingkeng, situada en la zona afectada en la ciudad de Jian, tal y como ha recogido la agencia china de noticias Xinhua.

PUBLICIDAD

El suceso, que ha causado daños materiales en más de una decena de edificios, habría estado desatado por las fuertes lluvias provocadas por el paso del tifón 'Saudel' por esta zona del país asiático.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La generación posterior al 11S convive con su impacto en el mundo actual 25 años después

Infobae

Somalia condena el resurgimiento de la piratería y lo planteará en el Consejo de Seguridad

Infobae

Somalia mata a más de 15 supuestos miembros de Al Shabaab cerca de Mogadiscio

Somalia mata a más de 15 supuestos miembros de Al Shabaab cerca de Mogadiscio

Wim Wenders se adentra en 3D en el trabajo del arquitecto suizo Peter Zumthor

Infobae

Alemania planea un escudo de protección contra drones tras el ataque híbrido en Leipzig

Infobae