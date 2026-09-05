El presidente de Cuba califica de "muy significativa" la visita de directiva de la Unesco

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La Habana, 4 sep (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó de "muy significativa" la visita de la subdirectora general de Prioridad África y Relaciones Exteriores de la Unesco, Lidia Arthur Brito, durante el encuentro que mantuvieron este viernes, al inicio de su agenda en la isla.

Medios estatales reportaron que el mandatario insular resaltó "los lazos históricos" en las relaciones entre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la isla.

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Además consideró que "hay mucha coincidencia entre los principios que defiende la UNESCO y los principios que defiende la Revolución cubana".

"Estamos defendiendo nuestra cultura ante las amenazas de todos los planes de colonización cultural que nos quiere imponer el imperio", afirmó, y sostuvo que su Gobierno no ha renunciado a la educación, salud, cultura universal, inclusiva, y gratuita".

Asimismo se refirió a que en esta semana comenzaron el nuevo curso escolar en la isla, en la educación general, y en la Educación Superior, en una situación "extremadamente compleja, con el recrudecimiento del bloqueo (de Estados Unidos) y el bloqueo energético que ha añadido".

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Díaz-Canel resaltó "el aliento de la Unesco que ha sido y ha estado presente en todos estos años", así como sus proyectos y el apoyo recibido cuando han ocurrido desastres naturales.

Por su parte, la subdirectora general de Prioridad África y Relaciones Exteriores de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, extendió felicitaciones al Jefe de Estado, y a la dirección del país, por “tener la capacidad de, en situaciones muy difíciles para la educación, conseguir cumplir con el plan de mantener el curso, tanto de educación básica, general, como de Educación Superior".

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Arthur Brito también declaró que este encuentro fue "la oportunidad de pasar revista a la cooperación" con Cuba y manifestó su satisfacción por haber hablado con el mandatario sobre el trabajo que hará la Oficina Regional de la Unesco en cinco escuelas, denominadas "verdes", sobre la introducción de la energía solar, como conservar el medio ambiente, y adaptarse al cambio climático.

"Son procesos que la UNESCO tiene y que tuvimos la capacidad, con el Ministerio de Educación, de poder implementar", añadió, y manifestó que en la organización están "listos para, como siempre, trabajar con Cuba".

La representante de la Unesco tiene previsto encuentros con autoridades de los ministerios de Educación, Educación Superior, Comunicaciones y Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, e intercambiar con otros directivos de alto nivel, según informó la Cancillería de La Habana.

Asimismo recordó que su visita tiene lugar en el contexto de la conmemoración el pasado 29 de agosto del 79 aniversario del ingreso de Cuba a la Unesco, lo que marcó el inicio de una relación "histórica e ininterrumpida". EFE

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