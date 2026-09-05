La llegada de visitantes extranjeros a Perú cae el 5,5 % en el segundo trimestre de 2026

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Lima, 4 sep (EFE).- La llegada de visitantes extranjeros a Perú descendió el 5,5 % en el segundo trimestre de 2026, en comparación al mismo periodo del año anterior, según un informe difundido este viernes por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La mayoría de extranjeros que ingresaron a Perú entre abril y junio procedió de Chile (31,9 %), seguido de Estados Unidos (14,3 %), Ecuador (8,9 %), Colombia (8,8 %), Brasil (6 %), España (5,8 %), Panamá (5,2 %) y Bolivia (5,1 %), países que concentraron el 86,0% del total de entradas de extranjeros.

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El aeropuerto internacional Jorge Chávez, que sirve a la capital Lima, fue el punto de acceso para la mayor parte de los extranjeros, pues por esta vía ingresaron 617.666 foráneos.

A la principal terminal aérea de Perú le siguió Santa Rosa, el paso fronterizo terrestre con Chile, con 233.050 ingresos de extranjeros.

Respecto a la salida de peruanos al exterior, se registraron 914.504 movimientos, resultado que significó una disminución del 1,8 % respecto al mismo trimestre de 2025.