Estabilizado el incendio de Quintanas de Hormiguera

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El incendio de Quintanas de Hormiguera (Palencia), que ha afectado a la localidad cántabra de Valdeolea, se ha conseguido estabilizar durante la madrugada de este sábado.

En un audio remitido por el Gobierno de Cantabria, el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, ha subrayado que toda la noche, y lo siguen haciendo ahora, han trabajado en la extinción de este incendio tres brigadas de bomberos forestales del Ejecutivo regional y un bulldozer de la Junta de Castilla y León.

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"A primeras horas de hoy se producirá el relevo de los equipos de extinción que continuarán trabajando a lo largo de toda la jornada esperando que se consiga dar por extinguido", ha apuntado.

Así, ha explicado que, "por su magnitud y por la zona en la que se produjo" este fuego, que se provocó por un arco en la línea eléctrica, ha mantenido "en alerta" a todo el dispositivo de extinción del Gobierno cántabro.

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