Agencias

Estabilizado el incendio de Quintanas de Hormiguera

Imagen XYEYII7P75EQ3MOFYOKYMRR5BA
Guardar

El incendio de Quintanas de Hormiguera (Palencia), que ha afectado a la localidad cántabra de Valdeolea, se ha conseguido estabilizar durante la madrugada de este sábado.

En un audio remitido por el Gobierno de Cantabria, el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, ha subrayado que toda la noche, y lo siguen haciendo ahora, han trabajado en la extinción de este incendio tres brigadas de bomberos forestales del Ejecutivo regional y un bulldozer de la Junta de Castilla y León.

PUBLICIDAD

"A primeras horas de hoy se producirá el relevo de los equipos de extinción que continuarán trabajando a lo largo de toda la jornada esperando que se consiga dar por extinguido", ha apuntado.

Así, ha explicado que, "por su magnitud y por la zona en la que se produjo" este fuego, que se provocó por un arco en la línea eléctrica, ha mantenido "en alerta" a todo el dispositivo de extinción del Gobierno cántabro.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un chino y una mujer de 64 años, rescatados vivos en Nepal en el undécimo día tras riada

Infobae

Polonia quiere certificar su estatus de potencia con la entrada en el G20

Infobae

El OIEA anuncia un alto el fuego en el entorno de la central nuclear de Zaporiyia para permitir reparaciones

El OIEA anuncia un alto el fuego en el entorno de la central nuclear de Zaporiyia para permitir reparaciones

La refinería nigeriana Dangote, la mayor de África, busca recaudar 1.400 millones de euros

Infobae

'Canarias, 1500 km de Costa' forma a un centenar de estudiantes de guardavidas en Montevideo (Uruguay)

'Canarias, 1500 km de Costa' forma a un centenar de estudiantes de guardavidas en Montevideo (Uruguay)