Fallecido un ciclista tras una colisión con otro en una prueba de la V Vuelta Soria Máster en Talveila

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Un ciclista ha fallecido este sábado, 5 de septiembre, tras una colisión con otro ciclista en una prueba de la V Vuelta Soria Máster en Talveila, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Soria a Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 10.37 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 Castilla y León ha recibido un aviso en el que se informaba de dos varones de unos 50 años heridos por este accidente ocurrido en el kilómetro SO-P-5022, en el término municipal de Talveila.

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El 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil de Soria y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado recursos al lugar, entre ellos un helicóptero sanitairo, si bien una UVI móvil del dispositivo del evento ha sido la primera en trasladar a uno de los heridos a un centro hospitalario.

Finalmente, la Guardia Civil ha informado de que uno de los ciclistas implicados en el accidente ha fallecido, mientras el otro estaría herido.

El accidente ha tenido lugar durante la contrarreloj individual de la V Vuelta Soria Máster, prueba organizada por el CD Sport Navaleno y que ha sido cancelada tras los hechos. Esta cita reunía este fin de semana a corredores de categorías máster en distintas etapas por Talveila, Muriel Viejo y Navaleno.

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