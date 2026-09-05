El incendio de La Mierla queda oficialmente extinguido tras 51 días desde que se originaron las llamas

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El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado por extinguido oficialmente el incendio de La Mierla, tras 51 días desde que se originó, el pasado 16 de julio.

Tal y como ha informado el Gobierno regional en su cuenta de X ha quedado extinguido este viernes 4 de septiembre a las 18.30 horas.

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Precisamente, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, detallaba este jueves en las Cortes que en el operativo desplegado en La Mierla participaron 2.733 personas.

El incendio forestal fue detectado el pasado 16 de julio a las 13.55 horas y llegó a alcanzar el nivel 2 de emergencia. Desde su inicio han resultado afectadas aproximadamente 32.000 hectáreas, con un perímetro de alrededor de 120 kilómetros, convirtiéndose en uno de los mayores incendios forestales registrados en Castilla-La Mancha en los últimos años.

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Durante la emergencia fue necesario evacuar 34 municipios y decretar el confinamiento de otros 14, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población.

Se desarrolló bajo condiciones climatológicas extremas, con temperaturas superiores a 30 grados, vientos de más de 30 kilómetros por hora y humedad relativa por debajo del 30%.