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Avilés acoge del 24 al 27 de septiembre el Festival Fifty-Fifty con artistas de EE.UU., Cuba, Brasil, Italia y España

05/09/2026 Imagen de archivo del festival. POLITICA CARRANZA
05/09/2026 Imagen de archivo del festival. POLITICA CARRANZA
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La ciudad de Avilés acogerá entre el 24 y el 27 de septiembre la sexta edición del Festival Fifty-Fifty, un evento cultural de carácter internacional que reunirá a más de una veintena de actividades de jazz y poesía de la mano de artistas procedentes de Estados Unidos, Cuba, Brasil, Italia y España.

La programación comenzará el jueves 24 con la sesión inaugural de lectura poética y el primer concierto del ciclo en el Teatro Palacio Valdés. La jornada inaugural contará con las intervenciones literarias de Ana Rossetti y Carlos Pardo, seguidas por la actuación musical de la saxofonista catalana Irene Reig junto a su formación.

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El viernes 25 de septiembre la agenda continuará con talleres formativos de improvisación y los primeros pasacalles musicales por el casco histórico. Durante la tarde se celebrarán recitales a cargo de Sofía Castañón y Alejandro Céspedes, mientras que la noche quedará reservada para el concierto de la pianista cubana Marialy Pacheco.

El sábado 26 de septiembre concentrará el núcleo principal de las actuaciones internacionales con la intervención del bajista estadounidense Kyle Eastwood. Asimismo, la jornada del sábado acogerá instalaciones poéticas urbanas, jams informales al aire libre y la participación del contrabajista brasileño Jorge Helder.

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El certamen concluirá el domingo 27 de septiembre con la presentación de la producción especial 'Paco de Lucía Songbook Septet', concebida como homenaje al célebre guitarrista flamenco. El cierre de esta sexta edición completará una oferta de seis conciertos principales de pago y un abanico de actos gratuitos en las calles de la villa.

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