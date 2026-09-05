Excanciller Carlos Pareja será representante permanente de Perú ante la ONU

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Lima, 5 sep (EFE).- El excanciller y diplomático de carrera Carlos Pareja es nombrado por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori como representante permanente de Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Nueva York, Estados Unidos, de acuerdo a una resolución suprema publicada este sábado.

La designación de Pareja, que fue canciller del expresidente José María Balcázar (2026), lleva la firma de Fujimori y el ministro de Relaciones Exterior, Carlos Espá.

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En tal sentido, Pareja recibirá las cartas credenciales y plenos poderes para ejercer el cargo, mientras que la fecha en que el diplomático deberá asumir funciones será fijada mediante otra resolución ministerial.

Pareja, de 76 años, es abogado y diplomático de carrera que se desempeñó como embajador de Perú en Estados Unidos (2016-2018), Chile (2009-2014), Suiza (2003-2005) y España (2000-2002).

Durante su gestión como canciller, hasta julio pasado, Pareja acompañó al expresidente Balcázar a una audiencia en el Vaticano para confirmar la visita del Papa León XIV a Perú en noviembre próximo, como parte de su gira por Suramérica; un retorno muy esperado para los peruanos dado que el pontífice desarrolló gran parte de su vida pastoral en el país. EFE

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