EEUU ataca tres petroleros iraníes tras un ataque contra buques de guerra estadounidenses

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Nueva York, 5 sep (EFE).- El Ejército de Estados Unidos atacó este sábado a tres petroleros iraníes después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) lanzara misiles balísticos contra dos buques de guerra de la Armada estadounidense que patrullaban las aguas de la región, según informó el Comando Central de EE.UU.

Según un comunicado, un portaaviones y un destructor lanzamisiles de Estados Unidos "lograron esquivar con éxito múltiples ataques iraníes" y ningún miembro del personal estadounidense resultó herido. EFE

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