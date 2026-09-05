Agencias

EEUU ataca tres petroleros iraníes tras un ataque contra buques de guerra estadounidenses

Guardar

Nueva York, 5 sep (EFE).- El Ejército de Estados Unidos atacó este sábado a tres petroleros iraníes después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) lanzara misiles balísticos contra dos buques de guerra de la Armada estadounidense que patrullaban las aguas de la región, según informó el Comando Central de EE.UU.

Según un comunicado, un portaaviones y un destructor lanzamisiles de Estados Unidos "lograron esquivar con éxito múltiples ataques iraníes" y ningún miembro del personal estadounidense resultó herido. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Muere un tercer militar colombiano tras el ataque al batallón del Ejército en Ocaña

Infobae

Excanciller Carlos Pareja será representante permanente de Perú ante la ONU

Infobae

Burkina Faso trabaja para liberar a un español secuestrado por supuesto grupo terrorista

Infobae

Sainz y Bortoleto, eliminados en la segunda ronda de la calificación (Q2)

Infobae

Andalucía y Cataluña activarán este domingo el aviso naranja por calor y otras once regiones seguirán en alerta amarilla

Andalucía y Cataluña activarán este domingo el aviso naranja por calor y otras once regiones seguirán en alerta amarilla