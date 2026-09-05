El calor es un enemigo de todos y el pelotón espera medidas especiales

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La Pandera (Jaén), 5 sep (EFE).-"Si sigue haciendo este calor nos tendremos que reunir los corredores para tomar medidas", dijo el líder de la Vuelta, Enric Mas, tras la jornada con final en Loja. Todos se quejaron del látigo del calor, enemigo peligroso para todo el pelotón.

Varios corredores han tenido que ser hospitalizados por la "locura de competir con temperaturas cercanas a los 40 grados. "Solo nos queda cruzar los dedos para que no haya accidentes", señalan algunos corredores.

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Las imágenes en las últimas etapas han sido concluyentes. Los bidones de agua por corredor se multiplican por 3 respecto a lo habitual, los chalecos con hielo es la prenda más placentera bajo la calima. En la etapa del pasado viernes impresionó la imagen del francés Valentin Paret-Peintre echándose una botella de agua sobre el casco en el último kilómetro, en plena pugna con Wout van Aert por el triunfo.

En el pelotón, algunos consideran el calor como "parte del ciclismo", pero otros analizan que los ciclistas están luchando más contra el calor que contra los rivales o el recorrido.

"En las últimas dos horas de etapa cada descenso era como entrar en una sauna de última generación. Fue una locura", refleja el belga San

La Unión Ciclista Internacional (UCI) tiene un protocolo para los casos de condiciones climáticas extremas y trabajan con "colores" dependiendo de la intensidad del calor.

Sander De Pestel se manifestó preocupado por las consecuencias que podrían derivarse de los 40 grados que se esperan para este domingo.

"Pronostican 40 grados y pleno sol. Eso ya se está volviendo peligroso. Nosotros, como ciclistas, debemos prepararnos para eso, pero todos entrenamos para el calor y las imágenes siguen siendo claras". Crucemos los dedos para que no haya accidentes, aunque parece que se están burlando de los ciclistas", dice De Pestel

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Los ciclistas pueden coger bolsas de avituallamiento en más sectores y botellas de agua desde el primer hasta el último kilómetro, pero la mayor parte del pelotón considera que "aún faltan medidas efectivas".

El pelotón espera que se tome alguna decisión al respecto para este domingo, aunque cada equipo tiene sus propios intereses. La idea común es que el calor es un enemigo más, imbatible. Y que habría que tomar medidas por la seguridad de los ciclistas.

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