Miguel Méndez, pese a perder ante Mali: "Tengo la misma confianza en mi equipo"

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El seleccionador español femenino de baloncesto, Miguel Méndez, ha afirmado este sábado que, pese a perder por 82-73 contra Mali en la jornada 2 del Grupo A, tiene "la misma confianza" en su equipo que la que tenía antes de afrontar la Copa Mundial de la FIBA 2026.

"En primer lugar, felicitar a Mali porque ha hecho un muy buen partido, fantástico en algunos momentos, y sin duda ha merecido esta victoria. Por nuestra parte, solo nos queda ir al hotel, prepararnos para el próximo partido y estar listos para ganar", empezó Méndez su rueda de prensa post-partido desde el Max-Schmeling-Halle de Berlín.

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"Intentamos adaptar nuestro juego al partido contra Mali, sí, pero a veces es muy difícil jugar cuando fallas todos los tiros. Confío en mi equipo, tengo la misma confianza que ayer. Tenemos que prepararnos mejor para cada partido, tenemos que prepararnos y ser más agresivos, mantener nuestro buen movimiento de balón y seguir encestando", añadió Méndez.

"Cada partido es diferente. Mali jugó muy bien ayer, en mi opinión hizo un muy buen partido, pero perdió. Pero cada día es diferente, cada partido de baloncesto es diferente, no es lo mismo jugar contra Japón, España o Alemania, por supuesto", recalcó el entrenador de 'La Familia'.

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"Tenemos que mejorar, adaptar nuestro juego al día. No sé qué pasará en el futuro, creo que Mali puede ganar a cualquiera y nosotros podemos ganar a Japón, por supuesto, e intentaremos descansar para preparar el siguiente partido de la mejor manera posible", aludió al duelo con Japón.

"Hemos intentado diferentes planes, no intentamos jugar una defensa distinta en situaciones de 'pick & roll' o jugar en zona. No somos las mejores defendiendo porque nos gusta jugar con un ritmo alto y no quiero que ese ritmo se detenga. Pero tengo la sensación de que hoy no se trataba de nuestra defensa ni de la situación táctica. No todos los partidos se basan en táctica; intentaremos buscar soluciones por nuestra parte, pero hoy es otra cosa, no tiene que ver con la táctica", avisó.

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"Ricky Rubio siempre dice: 'Never too high, never too low'. Quizás ésta sea una de las razones, pero tenemos que aprender de nuestros errores e intentar ser mejores y ser los primeros, igual yo como un entrenador", reflexionó Méndez, citando al actual jugador del Joventut.

"Me gustaría que tuviéramos claro lo que nos decimos todos los días, que queda partido es diferente. Yo creo que tanto todo el 'staff' como las jugadoras sabíamos de la importancia de este partido, sabíamos que tenemos que hacer un esfuerzo extra por muchas razones", explicó Méndez.

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"Primero, por el poco descanso que tuvimos; segundo, porque hace muy poquito jugamos contra ellas un partido amistoso donde todo nos fue muy bien. Meter todo eso en una coctelera y empezar mal el partido pues ha sido como una bomba, hemos intentado buscar soluciones y no las hemos encontrado. Quizás es el momento de decir que yo confío mucho en este equipo y que confío mucho en estas jugadoras y que sé lo que valen y sé de lo que son capaces", aseveró al lado de Megan Gustafson.

"Por lo tanto, nosotros no perdemos la vista en que tenemos que descansar, que tenemos que alimentarnos, suplementarnos, dormir el tiempo que sea necesario y el trabajo del 'staff' consistirá en preparar el partido de Japón de la mejor manera posible para intentar seguir mirando adelante y hacer muy largo el Campeonato del Mundo porque creo que cada día podremos competir mejor", zanjó el seleccionador español.

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