EEUU destruye tres petroleros iraníes en represalia a un ataque contra dos buques de guerra

05/09/2026 Petrolero iraní en un ataque de Estados Unidos. Estados Unidos ha informado este sábado de la destrucción de tres petroleros que pertenecerían a la Guardia Revolucionaria iraní en respuesta a un ataque contra dos buques de guerra estadounidenses desplegados en la zona del estrecho de Ormuz. POLITICA NORTEAMÉRICA ASIA ESTADOS UNIDOS IRÁN CENTCOM

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Estados Unidos ha informado este sábado de la destrucción de tres petroleros que pertenecerían a la Guardia Revolucionaria iraní en respuesta a un ataque contra dos buques de guerra estadounidenses desplegados en la zona del estrecho de Ormuz.

Las fuerzas estadounidenses han "inutilizado permanentemente" los petroleros de la Guardia Revolucionaria 'M/T Downy' cerca de la costa de la isla de Jarg y 'M/T Stark 1' cerca de Jask y han "destruido completamente" el petrolero vacío 'M/T Kylo', conocido también como 'Noxen', en el golfo de Omán con varios impactos en "lugares de importancia crítica" para que fuera inoperable después de dar orden a la tripulación de abandonar la nave".

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El ataque es en represalia al lanzamiento de misiles balísticos por parte de la Guardia Revolucionaria contra dos buques de la armada estadounidense que patrullaban las aguas regionales. "Un portaaeronaves estadounidense y un destructor de misiles guiados evitaron varios ataques no provocados de Irán. Ningún personal militar estadounidense resultó dañado", ha explicado el Mando Central norteamericano.

Los tres petroleros destruios en represalia pertenecían a la "red fantasma" de Irán que sirve para financiar a la Guardia Revolucionaria, según el comunicado militar estadounidense, que destaca que los tres barcos "no tenían medios para defenderse".

"Que el mensaje para la Guardia Revolucionaria quede claro: si disparas contra dos de nuestros buques, te aplicaremos un mayor coste económico y eliminaremos tres de los vuestros", ha argumentado el comandante del Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidense, Brad Cooper.

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"No vamos a vacilar en defender a las fuerzas estadounidenses y, si fuera necesario, destruir la limitada y vulnerable flota petrolera de Irán.