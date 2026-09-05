Alonso y 'Checo' Pérez, eliminados en la primera ronda de la calificación (Q1)

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Redacción deportes, 5 sep (EFE).- El doble campeón del mundo español Fernando Alonso (Aston Martin), con el vigésimo primer tiempo, y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), con el vigésimo, quedaron eliminados este sábado en la primera ronda de la calificación (Q1) para el Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Monza.

El francés Pierre Gasly (Alpine) fue el más rápido de la ronda, al cubrir los 5.793 metros de la legendaria pista lombarda en un minuto, 22 segundos y 612 milésimas, 19 menos que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y con 47 de ventaja sobre el inglés Lando Norris (McLaren), que marcó el tercer tiempo

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La segunda ronda (Q2) se disputará a continuación.

- Eliminados en la primera ronda (Q1):

17.

Yuki Tsunoda

JPN

Racing Bulls

1:23,755

18.

Alexander Albon

THA

Williams

1:24,356

19.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

1:24,364

20.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

1:24,595

21.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

1:25,150

22.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

1:25,222