Alonso y 'Checo' Pérez, eliminados en la primera ronda de la calificación (Q1)

Redacción deportes, 5 sep (EFE).- El doble campeón del mundo español Fernando Alonso (Aston Martin), con el vigésimo primer tiempo, y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), con el vigésimo, quedaron eliminados este sábado en la primera ronda de la calificación (Q1) para el Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Monza.
El francés Pierre Gasly (Alpine) fue el más rápido de la ronda, al cubrir los 5.793 metros de la legendaria pista lombarda en un minuto, 22 segundos y 612 milésimas, 19 menos que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y con 47 de ventaja sobre el inglés Lando Norris (McLaren), que marcó el tercer tiempo
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La segunda ronda (Q2) se disputará a continuación.
- Eliminados en la primera ronda (Q1):
17.
Yuki Tsunoda
JPN
Racing Bulls
1:23,755
18.
Alexander Albon
THA
Williams
1:24,356
19.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
1:24,364
20.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
1:24,595
21.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
1:25,150
22.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
1:25,222