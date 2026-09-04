Un supuesto militante del Estado Islámico muere en un operativo policial en Estambul

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Ankara, 4 sep (EFE).- Un presunto miembro del grupo yihadista Estado Islámico (EI) murió este viernes durante un operativo de la Policía turca en Estambul en el que, según las autoridades, el hombre abrió el fuego contra los agentes cuando éstos iban a detenerlo.

La operación se desarrolló esta mañana en el distrito estambulí de Sultanbeyli para arrestar al joven de 21 años, que estaba supuestamente preparando un ataque terrorista, informó la Gobernación de Estambul en un comunicado.

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El dispositivo fue coordinado por los servicios de inteligencia turcos (MIT) y el Departamento de Policía de Estambul.

Según la Gobernación, los agentes respondieron al fuego después de que el sospechoso disparara contra ellos.

Una persona resultó herida durante el operativo, mientras que las autoridades iniciaron una investigación formal para esclarecer lo ocurrido.

Turquía viene intensificado en los últimos años sus operaciones contra células y presuntos miembros del EI, especialmente después varios atentados atribuidos a este grupo yihadista. EFE