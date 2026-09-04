España y Bruselas logran avances "importantes" en la petición de ayuda europea para gestionar la crisis de Ceuta

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España y la Comisión Europea han logrado avances "importantes" en la petición de asistencia de emergencia planteada por el Gobierno para recibir apoyo financiero y operativo adicional de la UE con el que gestionar la crisis migratoria en Ceuta, según ha señalado este viernes el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, tras mantener una conversación telefónica con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"He mantenido una buena conversación telefónica con el ministro Grande-Marlaska sobre la evolución de la situación en Ceuta", ha señalado Brunner en un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha explicado que el titular de Interior español le ha informado de la respuesta desplegada por España y de los esfuerzos para reforzar la seguridad "sobre el terreno".

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Marlaska también ha trasladado al comisario europeo los "próximos pasos" previstos por España para el retorno de quienes permanecen de forma irregular en Ceuta, después de que Bruselas haya insistido en que las personas sin derecho a permanecer en territorio español deben ser devueltas.

La conversación telefónica entre el comisario y el ministro tiene lugar un día después de que el Ejecutivo comunitario detallara que estaba a la espera de recibir aclaraciones por parte del Gobierno respecto de las necesidades específicas que quiere atender con la petición de fondos de emergencia y de apoyo por parte de Frontex y Europol.

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"Estamos avanzando en la evaluación de estas peticiones como un asunto prioritario. Sin embargo, para nuestra evaluación final, aún tenemos algunas preguntas abiertas importantes que deben ser respondidas primero por las autoridades españolas", indicó en una rueda de prensa el portavoz de Interior y Migración, Markus Lammert.

Aunque Bruselas no quiso detallar cuáles son las cuestiones aún abiertas para poder concluir su análisis, Lammert apuntó que "siempre es importante estar en contacto estrecho" sobre los aspectos operativos de las peticiones para ver cómo pueden ser desplegadas en la práctica "y eso es lo que aún tiene que hacerse". Frontex ya tiene presencia en el puerto de Ceuta, según recordó el portavoz, aunque ahora se trata de ver "en dónde más puede ayudar Frontex" y de qué modo puede tener continuación esa presencia.

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La pasada semana, el Gobierno solicitó apoyo para el "triaje y posterior tramitación de los expedientes" de las personas migrantes aún en situación irregular en Ceuta, pidió efectivos de la Agencia de Asilo para la realización de entrevistas e interpretación y recordó que está pendiente otra petición de fondos.

Este mismo jueves, además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en su comparecencia en el Congreso de los Diputados que solicitará la presencia "permanente" de Frontex en el puerto de Ceuta y en el Espigón.