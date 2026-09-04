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Rutte felicita a Meloni por liderar el gobierno más longevo de Italia

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Bruselas, 4 sep (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, felicitó este viernes a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, por liderar el gobierno más longevo de Italia y por el papel de ese país en la Alianza.

"Felicidades a mi amiga Giorgia Meloni por liderar el gobierno más duradero de la historia de la República Italiana en la posguerra. Muchas gracias a Italia por ser un gran aliado en la OTAN", dijo Rutte a través de una red social.

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El Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni se convierte este viernes 4 de septiembre en el más longevo de la República italiana con 1.413 días consecutivos en el poder, un insólito hito de estabilidad en una democracia jalonada de volatilidad y turbulencias.

En el poder desde octubre de 2022, la primera mujer en dirigir un Gobierno en Italia ha superado el récord de Silvio Berlusconi en su segundo mandato (2001-2005), si bien «Il Cavaliere» mantiene la marca del gobernante que más tiempo ha ocupado el cargo de primer ministro: nueve años, pero repartidos en cuatro legislaturas. EFE

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