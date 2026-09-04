Rock in Rio arranca con Foo Fighters como protagonista en una jornada fiel a sus raíces

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Río de Janeiro, 4 sep (EFE).- Rock in Rio comenzó este viernes una nueva edición con una jornada fiel a sus raíces y que tendrá en la banda estadounidense Foo Fighters a su principal protagonista, en un festival que durante siete días alternará este género con el pop, el metal, la música electrónica y el k-pop.

Desde las primeras horas del día miles de personas llegaron a la Ciudad del Rock, en Río de Janeiro, para intentar conseguir un lugar privilegiado frente al escenario principal, que concentra a los principales artistas de la jornada, pese al intenso sol que tuvieron que soportar hasta la apertura de puertas, al inicio de la tarde.

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Fue el caso de Carol y Ailine, quienes además lo hicieron con una indumentaria poco habitual para un día de calor: camisa, blusa y corbata en homenaje a The Hives, la agrupación sueca que se presenta por primera vez en el festival.

Ellas asisten por primera vez a Rock in Rio y no piensan moverse del borde del escenario, con la ilusión de poder sentir de cerca a alguno de los integrantes de la banda de la que son aficionadas.

"Al vocalista le gusta mucho interactuar con el público y nuestro plan es ponerle las manos encima", dijo Carol, una joven carioca de 21 años, a EFE.

Otros asistentes, como Diego, que ya han estado en otras ediciones, regresaron a una nueva edición atraídos por la esencia del evento.

Para este publicista de 34 años, que viene desde São Paulo, no existe otro festival de múltiples conciertos que iguale a Rock in Rio.

Esa misma idea la comparte Viviane, de 31 años y criada en la Maré, una de las mayores favelas de Río de Janeiro, quien con esta ya suma cinco ediciones de Rock in Rio.

Ella explicó a EFE que el festival ofrece facilidades de acceso a personas de escasos recursos y que las aprovecha porque donde vive no cuenta con mucha oferta cultural. En la Ciudad del Rock, afirmó, encuentra todo lo que necesita.

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La apertura del escenario principal comenzó al caer la tarde con la actuación de la dupla británica Nova Twins, formada por Amy Love, en la voz y la guitarra, y Georgia South, en el bajo y los coros, amigas desde la infancia y quienes realizan su primera visita a Brasil.

La banda, uno de los nombres destacados de la nueva generación del rock británico, combina rock alternativo, punk, hip hop, heavy metal y elementos electrónicos.

Después de Nova Twins subirán al escenario The Hives y los estadounidenses Rise Against, antes de que Foo Fighters cierre la programación, pasada la medianoche.

La banda liderada por Dave Grohl regresó a Rock in Rio como cabeza de cartel siete años después de su última presentación en el festival y será la gran atracción de esta primera jornada.

El grupo actuó por primera vez en el festival brasileño en 2001 y esta será su tercera participación.

En la tarde, otros conciertos amenizaron al público en diferentes escenarios de la Ciudad del Rock, entre ellos los de los brasileños Di Ferrero y la banda Detonautas.

Durante las siete jornadas del festival (4, 5, 6, 7, 11, 12 y 13 de septiembre) se realizarán 190 presentaciones con más de 1.300 artistas, incluidos 45 internacionales, en un área de 385.000 metros cuadrados con diversas atracciones para todos los gustos.

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Cada jornada estará dedicada a diferentes estilos. En este primer fin de semana, el metal dominará el sábado con Avenged Sevenfold y Sepultura; el pop y la música electrónica se harán sentir el domingo con Calvin Harris y Black Eyed Peas; y Elton John, acompañado por Gilberto Gil y Jon Batiste, será el plato fuerte del lunes. EFE

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