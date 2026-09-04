Emiratos concede un indulto presidencial a Al Qaradawi, hijo del difunto líder de Hermanos Musulmanes

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El presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed al Nahyan, ha concedido un indulto presidencial al poeta turco-egipcio Abdul Rahman al Qaradawi, hijo del fallecido líder espiritual de Hermanos Musulmanes, que Abu Dabi considera como organización terrorista, después de que fuera condenado a diez años de cárcel.

Al Qaradawi, declarado culpable a finales de agosto por un tribunal de Abu Dabi por socavar la seguridad pública y condenado también a pagar una multa de 200.000 dirhams (46.800 euros), ha recibido un indulto presidencial, según ha recogido la agencia de noticias estatal WAM.

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El poeta fue extraditado en enero de 2025 a territorio emiratí tras ser detenido en diciembre de 2024 en Líbano por las fuerzas de seguridad a su regreso al país tras una visita a Siria. Un grupo de expertos independientes de la ONU y la ONG Amnistía Internacional condenaron su detención después de que éste "hiciera comentarios críticos con las autoridades emiratíes, saudíes y egipcias".

Al Qaradawi es hijo del difunto clérigo musulmán egipcio Yusuf al Qaradawi, líder de la organización Hermanos Musulmanes. Su hermana, Ola al Qaradawi, pasó cuatro años detenida arbitrariamente en Egipto por cargos falsos relacionados con el terrorismo.

Hermanos Musulmanes, una de las organizaciones musulmanas más importantes del mundo, fue declarada en 2014 como organización terrorista por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, seguido de países como Bahréin y Egipto.