Nepal eleva a 1.295 los muertos por las riadas tras rescatar a dos hombres con vida

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Katmandú, 4 sep (EFE).- El número de muertos por las devastadoras riadas en Nepal aumentó a 1.295 y el de desaparecidos se sitúa en 4.898, según el último balance de las autoridades publicado este viernes, en una jornada marcada por el rescate de dos trabajadores que pasaron diez días atrapados en un túnel.

El reciente informe de la Policía de Nepal elevó a 1.295 los fallecidos, mientras que el número de desaparecidos disminuyó a 4.898, entre ellos al menos 618 extranjeros, incluidos dos españoles, según confirmaron a EFE fuentes oficiales.

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La actualización de las cifras coincidió con un hilo de esperanza procedente de la central hidroeléctrica Trishuli 3A, cuando los equipos de emergencia lograron sacar con vida a dos empleados que quedaron atrapados cuando el agua, el barro y los escombros sepultaron el complejo.

Uno de los rescatados, Kabir Maharjan, se encuentra en estado crítico y recibe cuidados intensivos en un hospital militar de Katmandú por hipotermia severa y un fuerte agotamiento en las extremidades.

El otro trabajador, Sanjay Sah, se encuentra estable y relató que, durante su encierro, pudo comunicarse a gritos con varias personas que se encontraban cerca de él.

La identificación de las víctimas mortales sigue siendo uno de los mayores desafíos para el país del Himalaya, las autoridades detallaron que, de los 1.295 cadáveres recuperados, entre los que hay 121 menores de edad, 1.263 permanecen sin identificar.

Los forenses han intensificado la recolección de muestras de ADN, acumulando ya 2.106 perfiles genéticos de fallecidos y familiares.

Las riadas del pasado 26 de agosto, uno de los mayores desastres en los últimos años en la nación del Himalaya, causaron importantes daños en centrales hidroeléctricas y otras infraestructuras, además de arrasar viviendas, carreteras y puentes en varios distritos.

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En el Tíbet (China), región también afectada, las autoridades chinas dan cuenta de 21 fallecidos y 541 personas todavía sin localizar. EFE