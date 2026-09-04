El hijo de Mladic denuncia una negligencia médica tras la muerte de su padre

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Darko Mladic, hijo del excomandante serbobosnio Ratko Mladic, fallecido el 27 de agosto mientras cumplía cadena perpetua en una cárcel de La Haya por crímenes de guerra y contra la humanidad, ha denunciado que una negligencia médica está detrás de la muerte de su padre, apuntando a que no habría recibido un trato adecuado y confirmando que tendrá un funeral público en Serbia, donde su féretro reposará en una iglesia de las afueras de Belgrado y recibirá homenajes militares.

"Mi padre recibió una buena atención en el Tribunal de La Haya, pero atención y tratamiento no son lo mismo. Se puede alojar a un hombre en un hotel de siete estrellas y darle la mejor comida y los mejores cuidados, pero si se le trata mal, no se le puede salvar", ha afirmado el hijo del criminal de guerra convicto, en una rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los pormenores de la muerte de su padre, que ha atribuido a la administración de opiáceos demasiado fuertes.

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La capilla ardiente con los restos mortales de Mladic se instalará este lunes en la iglesia de San Lucas en Kosutnjak, distrito que pertenece a Belgrado, donde se podrán presentar condolencias desde las 7.00 hasta las 12.00 horas. Posteriormente se celebrará una marcha fúnebre hasta el cementerio de Topcider, con homenajes militares incluidos en la sede del Ejército serbio.

En todo caso, el hijo de Mladic ha hecho un llamamiento a que las exequias transcurran de forma pacífica y a que "todos se abstengan de provocaciones" y de "intentos de impedir este evento", incidiendo en que el objetivo es que el excomandante del Ejército de la República Srpska, pueda ser enterrado "con dignidad y de acuerdo con las costumbres".

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Igualmente, la familia del exjefe de las fuerzas serbobosnias ha puesto de manifiesto el buen trato recibido por el Gobierno de Aleksander Vucic, asegurando que sus peticiones "siempre" fueron escuchadas. "El presidente estuvo ahí para nosotros. Me gustaría darle las gracias públicamente por ese apoyo, que fue de gran ayuda en la defensa del general Mladic y que significó mucho para nosotros", ha recalcado.

APOYO DEL GOBIERNO DE SERBIA

En la rueda de prensa ha estado presente el ministro de Justicia serbio, Nenad Vujic, quien ha insistido en que las instituciones serbias "hicieron todo lo posible" para que Mladic fuera puesto en libertad para recibir tratamiento en el país.

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En este sentido ha lamentado que los esfuerzos llegaron demasiado tarde y que la decisión judicial no se produjo antes del fallecimiento del militar serbobosnio.

"Lamentablemente, justo cuando estaba preparando todo y esperando una decisión favorable, recibí la noticia del fallecimiento del general. Así pues, todos nuestros esfuerzos, por así decirlo, resultaron en vano, pero nosotros, como República de Serbia, hicimos todo lo posible", ha explicado Vujic.

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El cadáver fue recibido este jueves por miembros del Ejército de Serbia y el ataúd fue cubierto con las banderas de Serbia y la República Srpska, entidad de mayoría serbia que compone Bosnia y Herzegovina. Posteriormente, los soldados trasladaron el ataúd al vehículo que trasladó los restos a la Academia Médica Militar.

Mladic, condenado por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) tras ser declarado culpable de diez cargos, entre ellos el del genocidio en Srebrenica en julio de 1995, murió "mientras se encontraba hospitalizado en La Haya", según informó el el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales.

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