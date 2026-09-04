Milei agiliza mecanismos para sancionar a petroleras que operen en Malvinas

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Buenos Aires, 4 sep (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó este viernes un decreto para agilizar los mecanismos para sancionar a las petroleras que operen en las islas Malvinas, bajo control británico y cuya soberanía reclama el país suramericano.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, busca acelerar los procedimientos para aplicar la ley 26.659, aprobada por el Parlamento argentino en 2011 y que establece las condiciones para explorar y explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

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Esa norma establece sanciones para las empresas que realicen actividades sin la autorización de Argentina, país que considera a las islas Malvinas y a las aguas que la circundan como espacios comprendidos dentro de su plataforma continental.

En un mensaje por cadena nacional emitido en la noche de este jueves, Milei ya había anticipado que buscaría acelerar la aplicación de sanciones a las petroleras, sus directivos, accionistas y proveedores, con operaciones en Malvinas a partir de licencias concedidas por el Gobierno isleño que Argentina considera "ilegales".

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Argentina ya había aplicado las sanciones previstas en la ley 26.659 a la petrolera británica Rockhopper, en 2013, y la israelí Navitas, en 2022, socias en el proyecto Sea Lion, a 220 kilómetros al norte de Malvinas, en el Atlántico sur.

Ambas empresas fueron inhabilitadas para operar en Argentina por un plazo de veinte años.

Operado por Navitas, Sea Lion se encuentra en incipiente fase de desarrollo, después de que a finales de 2025 la israelí y su socia británica anunciaran la decisión final de inversión en el proyecto, con vistas a iniciar la extracción de crudo en marzo de 2028.

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El decreto ordena a todos los organismos de la Administración pública argentina a reportar de inmediato si detectan cualquier empresa operando en Malvinas sin autorización argentina, para abrirles un procedimiento y notificarles la infracción.

La ley de 2011 no solo sanciona a las petroleras no habilitadas por Argentina, sino también a quienes tengan participación directa o indirecta en los proyectos o que presten para esos desarrollos servicios comerciales, económicos, financieros, logísticos, técnicos y de consultoría.

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Todos estos podrían quedar inhabilitados por un plazo de cinco a veinte años para desarrollar actividades en Argentina.

En Malvinas operan, además de Navitas y Rockhopper, la petrolera británica Borders & Southern y la canadiense JHI, además de varias compañías que les proveen servicios e infraestructura.

En decreto publicado este viernes establece, además, que ninguna de estas empresas que incumplan la ley de 2011 podrán tener relación con proyectos que sean admitidos al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), puesto en marcha en Argentina en 2024 y del que ya se están beneficiando varias iniciativas en el sector de los hidrocarburos.

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Londres, 4 sep (EFE).- El Gobierno británico respondió hoy a las palabras del presidente argentino Javier Milei de las últimas horas, en las que volvió a reclamar la soberanía de las islas Malvinas, que el compromiso británico con esas islas "es absoluto e inamovible".

El ministro de Defensa, Wes Streeting, escribió en su cuenta de X que las palabras de Milei -quien amenazó con sanciones a las compañías que operen en tierra o aguas para explotar los recursos naturales de las islas- "hablan más de política interna argentina que de las Malvinas".

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Y recordó la línea clásica oficial británica: "Las Malvinas son británicas porque los isleños allí eligieron ser británicos. Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inamovible".

Con esas palabras, se refiere al referéndum celebrado en las islas en 2013, en el que la permanencia en el Reino Unido ganó con un 99,8 % de los votos, y solo tres personas votaron en contra.

Las palabras de Milei ocupan esta mañana las portadas de los portales informativos británicos, que recuerdan además las últimas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump de que su país podría revisar su postura de tradicional neutralidad sobre esas islas, reclamadas históricamente por Argentina y que causaron en 1982 una guerra entre británicos y argentinos.

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Que sea el ministro de Defensa el que primero responde a Milei es significativo, ya que el presidente argentino prometió además en sus palabras de anoche construir una base militar en uno de los puntos continentales más cercanos al archipiélago del Atlántico sur.

Milei se permitió además duras críticas contra el Reino Unido por motivos sin relación alguna con las Malvinas, cuando dijo que ese país enfrenta "múltiples crisis de carácter migratorio, demográfico y económico, que difícilmente tengan solución" y que está "claro que ellos recorren un camino de declive", un discurso muy parecido al que suele utilizar Donald Trump, quien hace frecuentes alusiones a la supuesta decadencia británica.

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Además del ministro de Defensa, una fuente de Downing Street -residencia del primer ministro- minimizó en declaraciones a la BBC las palabras de Milei: "No es la primera vez que un Gobierno argentino pronuncia amenazas contra los isleños. Nosotros dejamos claro que la autodeterminación de esos habitantes se extiende al derecho a explotar sus riquezas naturales".

Con su alusión a los recursos naturales, Milei se refería en particular al proyecto de extracción de crudo en las islas de la israelí Navitas y la británica Rockhopper, que podría marcar el inicio de la explotación petrolera en el archipiélago ocupado por el Reino Unido desde 1833.

"Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora", dijo Milei.

Argentina ya sancionó a Rockhopper en 2013 y a Navitas en 2022. En las islas también tienen licencias exploratorias la petrolera británica Borders & Southern y la canadiense JHI.