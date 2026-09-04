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Milei sancionará a empresas que operen en Malvinas e instalará base naval en sur argentino

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Buenos Aires, 3 sep (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este jueves que sancionará a aquellas empresas que exploten recursos naturales en las islas Malvinas, bajo ocupación británica y cuya soberanía reclama el país suramericano, y que construirá una base militar en uno de los puntos continentales más cercanos al archipiélago del Atlántico sur.

"Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las islas Malvinas sin autorización argentina", dijo Milei en un mensaje transmitido por cadena nacional.

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El presidenta anunció además la firma de un decreto para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el "fin prioritario" de construir una base naval integrada en la provincia de Tierra del Fuego, dentro de cuyo territorio Argentina considera que están las Malvinas.

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