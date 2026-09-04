El productor mexicano Luis de Llano sale de reclusión temporal en el caso Sasha Sokol

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Ciudad de México, 3 sep (EFE).- El productor mexicano Luis de Llano, acusado de abuso, abandonó este jueves un centro de reclusión temporal en la alcaldía Tlalpan, sur de la capital mexicana, donde permaneció cerca de 24 horas, tras cumplir dos órdenes de arresto derivadas de incumplimientos relacionados con una sentencia a favor de la actriz y cantante Sasha Sokol.

De Llano, de 81 años, abandonó el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando, en la citada alcaldía minutos después de las 18:00 horas (00:00 GMT del viernes).

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La salida del productor musical y de televisión ocurrió en medio de empujones de medios de comunicaciones, quienes buscaban una declaración de De Llano, quien fue protegido por agentes de seguridad para llegar hasta su automóvil, sin ofrecer declaración alguna a los reporteros.

Previo a su salida, su hijo Francisco habló con los medios sobre las condiciones del arresto de su padre.

"Estuvo bien, (estuvimos) ahí apapachándolo (abrazándolo) mucho, platicando (hablando), poniéndonos al día. Lo vi tranquilo (...) a pesar de no es el lugar más óptimo para estar (...) no hablamos de arrepentimientos ni cosas que tengan que ver. Hablamos de cómo lo queremos, de cómo lo estamos apoyando y lo mucho que lo queremos como familia y de lo mucho que vamos a apoyarlo", explicó.

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De Llano fue arrestado el miércoles en Ciudad de México por incumplir medidas ordenadas dentro de la sentencia a favor de Sokol por daño moral.

De acuerdo con un comunicado emitido el miércoles por sus representantes legales, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina ejecutaron a las 18:13 hora local (00:13 GMT del jueves) dos órdenes de arresto emitidas por una jueza del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, cada una por 15 horas y acumulables.

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De Llano no habría grabado y presentado ante el juzgado la disculpa pública ordenada ni publicado la síntesis de la sentencia que confirmó su responsabilidad civil por daño moral, al comprobarse que Sokol fue víctima de abuso sexual por el productor siendo menor de edad.

La defensa de Sokol sostuvo que las órdenes llegaron después de meses de incumplimientos, multas y requerimientos judiciales.

El litigio comenzó después de que De Llano declaró en un podcast, en marzo de 2022, sobre la relación que mantuvo con Sokol cuando ella era adolescente.

La cantante respondió públicamente que tenía 14 años y él 40 al comenzar esa relación y posteriormente presentó una demanda civil por daño moral.

En mayo de 2023, una jueza civil falló a favor de Sokol y, en septiembre de ese año, la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia capitalino confirmó y amplió la condena, que incluyó medidas de reparación, una disculpa pública, un curso de sensibilización y la publicación de un extracto de la sentencia.

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El 25 de junio de 2025, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó por unanimidad el amparo promovido por De Llano y dejó firme la resolución.

La Corte estableció además que las acciones civiles para reclamar indemnización por violencia sexual sufrida durante la niñez y adolescencia son imprescriptibles.

Sokol denunció públicamente en junio pasado, al cumplirse un año del fallo de la Corte, que De Llano seguía sin ejecutar la disculpa y otras medidas de reparación.

Las dos órdenes de arresto del miércoles suman 30 horas de reclusión temporal al corresponder a incumplimientos judiciales separados. EFE