Venezuela y Trinidad y Tobago acuerdan trabajar en una cooperación energética

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Caracas, 3 sep (EFE).- Venezuela y Trinidad y Tobago acordaron este jueves trabajar en una cooperación energética y comercial, entre otras áreas, como parte de "una nueva etapa en la historia de las relaciones" bilaterales, informó el ministro de Exteriores venezolano, Félix Plasencia, quien se reunió en Caracas con su homólogo trinitense, Sean Sobers.

Según un comunicado publicado por Plasencia en X, ambos funcionarios "diseñaron una agenda de trabajo para facilitar el inicio" de esa nueva etapa liderada por la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, y que "será sustentada en el respeto mutuo, el entendimiento y la buena vecindad".

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Ambos países vivieron episodios de tensión el año pasado durante el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe, dada la cercanía de Trinidad y Tobago, aliado del país norteamericano, con Venezuela.

El comunicado del Gobierno venezolano señala que la agenda de trabajo "es una ruta para la cooperación en los ámbitos prioritarios", entre ellos el comercial, con el fin de "profundizar el intercambio y el crecimiento de ambas economías", y el energético, que busca "aprovechar los recursos naturales" de ambos territorios.

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También acordaron cooperar en agricultura, medioambiente, cultura y seguridad.

"Ambos Gobiernos ratifican la voluntad de mantener un canal permanente de comunicación para avanzar en la agenda de trabajo trazada", expresó Caracas, que agradeció a Trinidad y Tobago "por la solidaridad y el apoyo brindado" tras los devastadores terremotos en Venezuela del pasado 24 de junio.

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El año pasado, EE.UU. instaló un sistema de radares en la isla de Tobago, en el contexto del despliegue aeronaval que desembocó el pasado 3 de enero en la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en una operación militar estadounidense en Caracas.

Además, Trinidad y Tobago manifestó su apoyo a EE.UU. y dio permiso a aviones militares para acceder a los aeropuertos de la isla.

Varios funcionarios venezolanos, como la actual presidenta encargada, rechazaron entonces esta cooperación al asegurar que la isla había renunciado a su soberanía para "actuar como colonia militar subordinada a los intereses hegemónicos estadounidenses, convirtiendo su territorio en un portaviones".

Sin embargo, tras la captura de Maduro, las relaciones dieron un giro y, en abril pasado, Trinidad y Tobago reconoció a Rodríguez como presidenta encargada y manifestó entonces su deseo de enviar una delegación de alto nivel al país vecino.

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En junio, Venezuela otorgó a la británica Shell una licencia para el desarrollo de una primera fase de exploración y explotación del campo de gas Loran, que cuenta con siete yacimientos, de los cuales seis son transfronterizos con Trinidad y Tobago. EFE