La SIP pide al Instituto Electoral de México respetar sátira política tras queja de Morena

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Miami (EE.UU.), 4 sep (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó este viernes al Instituto Nacional Electoral (INE) de México que garantice que los mecanismos electorales no sean empleados para restringir la libertad de prensa y la sátira política, tras una queja presentada por el partido Morena.

La formación política solicitó al INE que retire las publicaciones y suspenda los contenidos relacionados con 'La casa de los Mañosos', una sátira política generada con inteligencia artificial (IA) por terceros y posteriormente difundida en espacios informativos de TV Azteca.

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El programa parodia la serie 'La casa de los famosos', representando mediante inteligencia artificial a la clase política mexicana en situaciones cómicas o simuladas.

Aunque no es un producto de TV Azteca, el canal emitió partes del mismo en sus informativos, y aseguró que continuará investigando y cuestionando al poder.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, afirmó en un comunicado que el caso "plantea interrogantes relevantes sobre los límites de la intervención de las autoridades electorales frente a contenidos de carácter satírico, humorístico y crítico, particularmente cuando involucran a funcionarios y actores políticos".

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También agregó que la crítica, la sátira y el humor político "forman parte del debate democrático y no deben convertirse en objeto de censura institucional, incluso cuando resulten incómodos para quienes ejercen el poder".

Como resultado, la SIP reiteró que la crítica al poder es un componente esencial de una sociedad democrática y que ninguna autoridad debe convertirse en árbitro del contenido de las opiniones o de la sátira política.

Además, recordó una decisión judicial del pasado agosto, que ordenó al INE eliminar reglas para monitorear discursos indirectos de descalificación contra candidatos en medios durante las elecciones de 2027.

México llevará a cabo el 6 de junio de 2027 sus elecciones federales, en las que renovará su Cámara de Diputados y las gubernaturas, además de los congresos locales y ayuntamientos. EFE