La República Checa intensifica la seguridad en puntos sensibles tras incidente de Leipzig

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Praga, 4 sep (EFE).- Las autoridades de la República Checa han adoptado medidas de seguridad en puntos sensibles del país como consecuencia del intento de sabotaje ruso en el aeropuerto de Leipzig-Halle (Alemania), informó este viernes el ministro de Interior, Lubomír Metnar.

"Estamos respondiendo a la evolución de la situación mediante la implementación de medidas específicas, si bien éstas no pueden divulgarse por razones de seguridad", señaló el ministro en la red social X.

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La prensa local informa de manera oficiosa de que entre las medidas figura una mayor protección de los aeropuertos y estaciones de transporte público.

Actualmente, el nivel de riesgo de amenaza terrorista en la República Checa es moderado o leve, mientras que "la situación de seguridad es estable", matizó el ministro.

Las autoridades alemanas investigan ataques contra subestaciones eléctricas en el este y el oeste del país ocurridos esta semana y sospechan que estos incidentes fueron actos de sabotaje.

El Gobierno alemán atribuye a Rusia el intento de ataque hace un mes contra el aeropuerto de Leipzig, donde se encontraron varios drones, uno de los cuales contenía explosivos que no detonaron por un fallo técnico. EFE