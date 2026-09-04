La Bolsa de México acumula una pérdida semanal del 0,94 % y baja a 64.866,61 unidades

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Ciudad de México, 4 sep (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este viernes un 0,87 %, que la llevó a cerrar la semana con una pérdida acumulada del 0,94 %, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, bajó a las 64.866,61 unidades, en una semana con resultados mixtos en los mercados del mundo.

Con este registro, el mercado mexicano acumula tres cierres negativos en las últimas cuatro semanas.

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"El mercado de capitales cerró la semana con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global, debido a la incertidumbre sobre el futuro de la tasa de interés de la Reserva Federal ", comentó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

La experta añadió que en Estados Unidos, en la semana, el Dow Jones retrocedió, mientras que el Nasdaq Composite y el S&P 500, avanzaron.

En México, indicó Siller, el IPC de la BMV "cerró la semana con una pérdida del 0,94 % para caer en tres de las últimas cuatro semanas".

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las pérdidas semanales de las emisoras: Gentera (-7,63 %), Megacable (-6,51 %), Chedraui (-4,87 %), Televisa (-4,71 %) y Bimbo (-4,23 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, explicó que pese al movimiento negativo de este viernes el índice mexicano registra un avance del 0,87 % en lo que va del año.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,24 % frente al dólar, al pasar de 16,93 a 16,89 unidades por billete verde, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 196 millones de títulos por un importe de 17.769 millones de pesos (unos 1.052 millones de dólares).

De las 681 firmas que cotizaron en la jornada, 250 terminaron con sus precios al alza, 408 tuvieron pérdidas y 23 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la entidad financiera Finamex (FINAMEX O), con el 4,42 %; de la cadena de hospitales Médica Sur (MEDICA B), con el 3,01 %, y de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el 2,7 %.

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En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la productora de vidrio y plástico Vitro (VITRO A), con el -3,9 %; de la productora y comercializadora de alimentos Sigma Foods (SIGMAF A), con el -3,43 %, y de la minera Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el -3,38 %. EFE