Condenan a 35 años de cárcel a autor del homicidio de cantante de popular orquesta peruana

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Lima, 4 sep (EFE).- Un juez de Perú condenó este viernes a 35 años de prisión al autor de los disparos que causaron la muerte del cantante Paul Flores, de la popular orquesta de cumbia Armonía 10, ocurrido en 2025 en un aparente ataque extorsivo al autobús en el que se trasladaba el grupo musical.

El Juzgado Penal Colegiado de la Corte de Lima Este dictó la condena a Pierre Ángel Panduro Verástegui, apodado El Italiano, al declararlo culpable de ser el autor material de los disparos contra el autobús, durante la madrugada del 16 de marzo de 2025.

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Asimismo, el magistrado incluyó entre los responsables del ataque y homicidio a Jorge Reyes Miranda, Edwin Acosta Jaramillo, Mariano Altamirano Ramos y Ángelo Velásquez Moreno, quienes también recibieron penas de entre 15 y 16 años de cárcel, y deberán pagar una indemnización de 379.000 soles (113.000 dólares) a favor de los herederos de la víctima.

Velásquez Moreno, apodado El Narizón, estuvo involucrado en la ejecución del atentado, Acosta Jaramillo fue condenado por su participación en el homicidio, mientras que Reyes Miranda tuvo el rol de conductor del vehículo utilizado por los atacantes.

Los cinco acusados fueron sentenciados como coautores del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado, en agravio de Paul Flores, según el adelanto del fallo leído por la sala y que será compartido en su totalidad el próximo 16 de septiembre.

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El ataque contra el autobús de Armonía 10, un popular conjunto de música cumbia originario del norte peruano, generó una ola de indignación en la escena artística del país, que denunció ser víctima de las bandas criminales de extorsionadores, quienes exigían fuertes sumas de dinero antes de sus presentaciones.

La muerte del artista fue un punto de inflexión en el entonces gobierno de la presidenta Dina Boluarte (2022-2025) por los altos niveles de inseguridad en Lima y otras ciudades, lo que forzó al Ejecutivo a declarar el estado de emergencia en varios distritos capitalinos para que la Policía Nacional tenga el apoyo de las fuerzas armadas en el control de la seguridad.EFE

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