Justicia rechaza acción de Cerimedo que buscaba frenar su traslado a una cárcel en La Paz

Guardar

La Paz, 4 sep (EFE).- Un tribunal de Garantías de la región de Santa Cruz, en el este de Bolivia, rechazó este viernes un recurso de acción de libertad presentado por la defensa del argentino Fernando Cerimedo, que buscaba frenar su traslado a una cárcel de máxima seguridad en La Paz, en una de las causas abiertas contra el consultor político en el país andino.

La decisión fue tomada en una audiencia virtual, dentro del caso en el que el argentino es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito y por el cual el fin de semana un tribunal dictó en su contra una segunda detención preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz.

PUBLICIDAD

El miércoles, una sala penal de La Paz ya rechazó una primera acción de libertad presentada por Cerimedo y ratificó que debe cumplir prisión preventiva en Chonchocoro, si bien el argentino ya está encarcelado preventivamente en Santa Cruz por el ataque armado que sufrió su expareja, la abogada y operadora política Nadia Beller, el pasado 17 de agosto.

Uno de los abogados de Cerimedo, Ernesto Tórrez, dijo a medios locales que si bien "jurídicamente existen dos procesos", "físicamente existe una sola persona" que "no se la puede partir" para que sea recluida en dos cárceles al mismo tiempo.

PUBLICIDAD

"No hubo un criterio de racionalidad (...) del por qué quieren llevárselo a Chonchocoro, toda vez que la detención preventiva es para cumplir con fines investigativos y se necesita la presencia física de Cerimedo", dijo Tórrez.

Advirtió, además, que trasladar a su defendido a La Paz representaría "un peligro" porque "ya se ha conocido que quieren atentar" contra su vida.

"(Cerimedo) dijo en la audiencia que existen advertencias de que quieren silenciarlo", añadió el abogado.

Las autoridades judiciales no han informado cuándo será el eventual traslado de Cerimedo a Chonchocoro, ni qué causa es la que se prioriza para el cumplimiento de su prisión preventiva.

La Fiscalía abrió el proceso por enriquecimiento ilícito "de oficio" horas después de la aprehensión de Cerimedo por el ataque armado contra Beller, en el que se le acusa de supuestamente contratar a "sicarios" para matarla.

Contra el argentino también hay una tercera causa abierta por violencia familiar y doméstica ejercida presuntamente en julio contra Beller.

Estos casos pusieron en la mira la relación de Cerimedo con el presidente boliviano, Rodrigo Paz, puesto que sus detractores, como el exmandatario Evo Morales (2006-2019) y el vicepresidente Edmand Lara, aseguran que fue su asesor personal.

Cerimedo admitió que tiene una amistad con Paz, pero que su trabajo fue netamente "colaborativo", que nunca llegó a firmar un contrato o ser funcionario del Estado boliviano y menos tener influencia sobre el Gobierno y los ministros.

En numerosas publicaciones en sus redes sociales, Beller ha refutado a su expareja y difundió supuestas capturas de pantalla, fotografías y audios que demostrarían el vínculo de Cerimedo con el Gobierno boliviano.

Cerimedo fue parte de la estrategia de comunicación del actual presidente argentino, Javier Milei, durante la campaña presidencial de 2023 en ese país. También fue vinculado a la investigación en Brasil sobre el intento de golpe de Estado de enero de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario. EFE

PUBLICIDAD