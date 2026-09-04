Indígenas asháninkas de Perú se unen a programa satelital contra incendios en la Amazonía

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Lima, 4 sep (EFE).- La Central Asháninka del Río Ene (CARE), la mayor organización del pueblo indígena asháninka, el más numeroso de la Amazonía peruana, será la primera entidad de los pueblos originarios de Perú en prevenir y monitorear incendios forestales a través del programa satelital Firesat.

La incorporación de CARE al 'FireSat Early Adopter Program', anunciada el jueves por la organización indígena a través de sus redes sociales, reconoce la experiencia desarrollada en el territorio asháninka a través de la estrategia 'Paamari', que significa "fuego" en lengua asháninka.

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Esta estrategia de manejo integral del fuego, que la organización lidera desde el año 2024 en las 45 comunidades nativas de la cuenca del río Ene, combina los conocimientos ancestrales asháninkas sobre el uso del fuego con nuevas tecnologías a través de monitoreo, prevención y primera respuesta frente a los incendios.

El convenio suscrito entre ambas instituciones establece un marco de colaboración para el intercambio de conocimientos, la evaluación de los productos de datos que genera FireSat, como la detección de los focos de calor, el seguimiento de las áreas afectadas, la velocidad de la propagación.

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El 'FireSat Early Adopter Program' está impulsado por la 'Earth Fire Alliance' (EFA), una iniciativa internacional para desarrollar una nueva generación de tecnología satelital dedicada específicamente a la detección y monitoreo de incendios forestales.

En julio de 2026, la EFA envió al espacio sus tres primeros satélites FireSat operativos, ampliando la capacidad de observación de la constelación hacia distintas regiones del mundo, incluida Suramérica y la Amazonía, con capacidad de monitorear territorios como Brasil, Bolivia y ahora el Perú.

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La CARE indicó en un comunicado que su incorporación a este programa "no significa únicamente acceder a nuevos datos satelitales", pues "la experiencia demuestra que la información tecnológica tiene un mayor valor cuando está vinculada con las capacidades de quienes viven y lideran el territorio".

"La observación del bosque, el conocimiento sobre las condiciones locales, la información meteorológica, los sistemas de comunicación y las capacidades comunitarias forman parte de un mismo proceso de gestión del fuego, los cuales actualmente son lideradas por las brigadas comunitarias asháninkas de las 45 comunidades de la cuenca del río Ene", subrayó.

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La organización indígena anticipó que los productos de FireSat pueden complementarse con los sistemas que ya existen en el territorio y contribuir a mejorar la oportunidad de mejorar las alertas tempranas, al mismo tiempo que la experiencia aporte al desarrollo y evaluación de herramientas que Earth Fire Alliance usará en otras regiones del mundo.

En ese sentido, incidió en que "las comunidades del Ene usarán la tecnología y también tendrán un espacio donde estos conocimientos puedan aportar a uno de los desafíos ambientales más urgentes de la Amazonía frente al cambio climático y el fenómeno de El Niño", que causa graves inundaciones en la costa y sequía en zonas del interior como la Amazonía. EFE

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