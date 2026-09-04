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Hamás denuncia el plan de Ben Gvir para desplazar a la población palestina de Gaza

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El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha denunciado este viernes que el plan propuesto por el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, para desplazar a la población gazatí demuestra que Israel no ha renunciado a sus intenciones de expansión y control, sino que busca promoverlas de forma estratégica para "favorecer sus intereses políticos y electorales".

El portavoz de Hamás, Hazem Qasem, ha señalado en un comunicado que estas declaraciones vienen a explicar, una vez más, que las acciones de "ocupación" en Gaza, el endurecimiento del bloqueo del enclave, así como las políticas de "matar de hambre y sed a la población" y obstruir la reconstrucción de la Franja están encaminadas a "implementar planes de desplazamiento".

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Qasem ha hecho un llamamiento a los países árabes e islámicos a tomar "medidas serias" frente a estos planes de Israel, que representan una "amenaza directa" para la causa palestina y para la seguridad de los países de la región, según ha recogido el diario 'Filastin', afín a la milicia palestina.

El plan --llamado Desconexión 710, en alusión tanto a la retirada de Israel de Gaza en 2005 como a los ataques de las milicias palestinas del 7 de octubre de 2023-- tiene previsto fomentar la "migración voluntaria" de 250.000 gazatíes el primer año; 1,11 millones en tres años hasta escalar a los 1,86 millones en siete.

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Ben Gvir ha defendido que no se trata de una "expulsión forzosa" de la población, sino de una estrategia para ofrecer a los residentes del enclave palestino la opción de migrar a países receptores con estatus legal, apoyo económico y planes de integración.

La propuesta baraja medidas de integración para los solicitantes, con coberturas de vivienda, sistemas sanitarios, educación o empleo durante los dos primeros años, así como pagos a los países de acogida en función del número de gazatíes que reciban.

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