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Project Zenith ofrece a los desarrolladores una experiencia sin distracciones y lista para programar de Windows 11

04/09/2026 Recurso de la experiencia de Windows 11 optimizada para desarrolladores POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MICROSOFT
04/09/2026 Recurso de la experiencia de Windows 11 optimizada para desarrolladores POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MICROSOFT
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Microsoft ha presentado Project Zenith, una experiencia de Windows 11 optimizada para los equipos de los desarrolladores, que incluye herramientas preinstaladas y preconfiguraciones que hacen que esté lista para programar y admite la ejecucion en local de modelos de hasta 30.000 millones de parámetros.

Project Zenith es una iniciativa de Microsoft con la que la compañía tecnológica pretende facilitar el trabajo a los desarrolladores, con una variante de Windows 11 que evita las distracciones y les ayudar a compilar y distribuir más rápido.

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Se dirige a dispositivos de desarrollo con más de 64 GB de memoria unificada y un ancho de banda de memoria de más de 250 GB/s. En un primero momento estará disponible para equipos con AMD Ryzen AI Halo, si bien Microsoft ha confirmado que habrá más variedad en los próximos meses, según informa en un comunicado.

Esta experiencia permite a los desarrolladores ejecutar modelos de más de 30.000 millones de parámetros localmente y sin coste. Llega con una serie de herramientas preinstaladas, como Visual Studio Code y Windows Terminal fijadas en la barra de tareas, así como con optimizaciones pensadas para pensadas para facilitar su trabajo.

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Por ejemplo, Explorador de archivos muestra extensiones, archivos ocultos y rutas completas, al tiempo que el soporte para rutas largas aparece activado y las notificaciones de inicio y los consejos desactivados.

Microsoft ha destacado que Project Zenith ha sido diseñado como entorno seguro para flujos de trabajo con agentes, con características de seguridad integradas como identidades reforzadas por el sistema operativo y contenedores de ejecución Microsoft Execution Containers.

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EuropaPress

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