Temas del día de EFE News Latino del viernes 4 de septiembre

Guardar

EEUU JUSTICIA

Nueva York - El jurado que debe decidir el futuro de Lindsay Clancy, la mujer estadounidense acusada de matar a sus tres hijos en Massachusetts en un supuesto brote psicótico, afronta este viernes una nueva jornada de deliberaciones con el riesgo de que el juez declare nulo el juicio si sus doce miembros no consiguen alcanzar un veredicto unánime.

PUBLICIDAD

RUTA 66

Flagstaff (AZ) - La emblemática Ruta 66, testigo de la Gran Depresión y ruta migratoria hacia California en busca de una vida mejor, cumple 100 años manteniendo su auténtico espíritu de carretera, donde la vieja aventura americana sigue latiendo entre antiguos moteles, carteles de neón y la libertad de carretera.

PUBLICIDAD

(foto)(video)

AGENDA INFORMATIVA

WASHINGTON.- EEUU LATINOAMÉRICA.- El Departamento de Estado anunció que el secretario Marco Rubio visitará Colombia, Ecuador y Perú entre el 8 y el 10 de septiembre, un viaje durante el cual se reunirá con representantes de los nuevos Gobiernos de Colombia y Perú, además de con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

PUBLICIDAD

Washington.- EEUU EMPLEO.- La tasa de desempleo en EE.UU. se mantuvo en el 4,1 % en agosto, cuando se crearon 162.000 puestos de trabajo, por encima de los 53.000 empleos estimados por analistas, según publicó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street va encaminado a cerrar con ganancias acumuladas una semana marcada por nuevas pistas de la Reserva Federal sobre la próxima subida de los tipos de interés, el vaivén en los rendimientos de la deuda pública y la bonanza de las grandes tecnológicas.

PUBLICIDAD

EFE News Latino

(1) 305 262 7575

Puede escribir a latinonews@efe.com y miami@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245