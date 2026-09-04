Francia apoya cambiar los mapas del mundo para reflejar mejor el tamaño de África

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París, 4 sep (EFE).- Francia anunció este viernes que abandonará la proyección de Mercator en sus representaciones oficiales del mundo para utilizar mapas que reflejen de forma más justa y fiel el tamaño real de los continentes, en apoyo de una iniciativa africana que será presentada este mismo día ante Naciones Unidas.

"Nuestra diplomacia debe librar dos batallas: contar nuestro propio relato y velar siempre por representar el mundo con justeza", afirmó el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, durante el discurso de apertura en París del foro 'La Fábrica de la diplomacia', recogido por el diario Le Monde.

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El anuncio se produce el mismo día en que la Asamblea General de Naciones Unidas debe pronunciarse sobre una resolución promovida por Togo y respaldada por la Unión Africana (UA) para impulsar una representación más fiel de las superficies de los continentes.

Sus promotores sostienen que la proyección Mercator, elaborada en el siglo XVI por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator y utilizada hasta ahora, hace que África aparezca mucho más pequeña de lo que es en realidad, al tiempo que sobredimensiona visualmente las regiones cercanas a los polos.

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Eso hace que Groenlandia y África parezcan en los mapas con un tamaño similar, cuando en realidad el continente africano es unas catorce veces mayor.

La campaña por el cambio cartográfico tomó fuerza en estos últimos años en África bajo el lema 'Correct the Map' (Corregir el Mapa).

Si la modificación se aplica, Francia, Estados Unidos y Rusia pasarían a ser en los mapas considerablemente más pequeños, mientras África, América Latina y el sur de Asia ganarían espacio.

"Estados Unidos, Rusia y China adquieren una importancia visual desmesurada frente a África, América Latina o el sudeste asiático", reconoció Barrot, según Le Monde.

Para el ministro, cambiar el mapa no cambiará el mundo, pero defendió que corregir la distorsión es una forma de hacer justicia a la verdad, porque las deformaciones "terminan instalándose en las percepciones". EFE