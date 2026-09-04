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Fiscalías Europea y de China firman un acuerdo de trabajo para "fortalecer la cooperación"

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Bruselas, 4 sep (EFE).- La Fiscalía Europea y la Fiscalía Popular de China firmaron este viernes un acuerdo de colaboración que establece prácticas de cooperación judicial entre ambas autoridades con el punto de mira en la cooperación para la lucha contra grupos de delincuencia que atentan contra los intereses financieros de la Unión Europea.

En particular, esta alianza -la primera que suscriben ambos organismos- busca poner el foco en el blanqueo de capitales y la corrupción, así como de mejorar la eficacia de la recuperación de activos ilícitos, según explicó la Fiscalía Europea en un comunicado.

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La fiscal general Europea saliente, Laura Kövesi, y el fiscal general de la República Popular China, Ying Yong, rubricaron el acuerdo que contempla además un plan de acción para el período 2026-2028 "que contribuirá a desarrollar prácticas de cooperación eficientes en estos ámbitos".

La Fiscalía Europea ha liderado en los últimos años intervenciones de gran calado, como las operaciones Calypso y Dragone, en más de una docena de Estados miembros para desmantelar redes internacionales controladas por ciudadanos chinos dedicadas a la importación masiva de textiles, vehículos eléctricos y bienes de consumo mediante fraudes multimillonarios en el IVA y en los aranceles aduaneros del mercado único

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Estas actuaciones judiciales, que han derivado en la incautación de toneladas de mercancías de contrabando y el embargo de decenas de millones de euros en áreas logísticas clave como la región italiana de Prato (centro-norte), responden a las constantes advertencias de Kövesi sobre el creciente impacto de tramas de delincuencia organizada que explotan las fisuras transfronterizas de la UE para el blanqueo de capitales. EFE

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