Agencias

El Liverpool de Iraola consigue su primera victoria en la Premier gracias a un doblete de Isak

Imagen NBVOHBDVHJBHNCOQZ5OZ55DVXU
Guardar

El español Andoni Iraola logró su primera victoria en la Premier League como entrenador del Liverpool FC tras imponerse este viernes al recién ascendido Ipswich Town por 0-2 gracias a un doblete del delantero sueco Alexander Isak.

Los 'Reds' no habían arrancado demasiado bien el campeonato doméstico, con dos empate en sus dos primeros partidos, pero dos tempraneros tantos del exdelantero de la Real Sociedad le dieron sus tres primeros puntos y un refuerzo anímico antes de recibir al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.

PUBLICIDAD

El extremo español campeón del mundo Víctor Muñoz fue titular en el equipo que dispuso Iraola y disputó 66 minutos, siendo sustituido por el extremo francés Bradley Barcola, que debutó con el Liverpool que ha pagado más de 120 millones de euros por su fichaje al PSG.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Aitana arranca en Barcelona el primero de sus cuatro conciertos en el Palau Sant Jordi con una noche cargada de emoción

Aitana arranca en Barcelona el primero de sus cuatro conciertos en el Palau Sant Jordi con una noche cargada de emoción

Honduras pide a EEUU tiempo para que 55.000 migrantes preparen su retorno tras fin del TPS

Infobae

El Niño deja temperaturas récord en Perú, por encima de anteriores episodios catastróficos

Infobae

Vuelve el fútbol: Los Raiders dan vida al dramatismo y la pasión de la «Raider Nation» en México

Infobae

Mexicano se declara culpable de lavar 4 millones del narcotráfico mediante criptomonedas

Infobae