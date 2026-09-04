El Niño deja temperaturas récord en Perú, por encima de anteriores episodios catastróficos

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Lima, 4 sep (EFE).- El actual fenómeno climático de El Niño, que se genera por un calentamiento atípico del océano Pacífico Central y cuya magnitud será extraordinaria hasta al menos inicios de 2027, provocó en agosto temperaturas récord en Perú, con un promedio de máximas a nivel nacional de 4,4 grados centígrados (°C) por encima de lo habitual y una media de 3,8°C en valores mínimos.

Esta distorsión es superior a las registradas en anteriores episodios catastrófico de El Niño, como el de 1997, que por el calentamiento del mar causa en las costas de Ecuador y Perú lluvias torrenciales que por lo general provocan grandes inundaciones, tras el desbordamiento de ríos, según advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) de Perú.

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En un informe difundido este viernes, el Senamhi detalló que la costa central de Perú presentó en agosto la mayor anomalía promedio mensual del litoral en la temperatura del aire, con 6,3°C por encima del promedio histórico, valor que excedió ampliamente los registrados en agosto de 1997 (+4,1 °C) y agosto de 2023 (+4,4 °C).

Por su parte, la costa norte de Perú registró una anomalía promedio de 4,4°C por arriba de lo habitual, lo que supera las anomalías de 1997 (+3,4 °C) y 2023 (+3,5 °C).

Igualmente, en agosto persistieron condiciones térmicas excepcionalmente cálidas a lo largo del litoral peruano.

Entre los registros más destacados se encuentra Jayanca (región de Lambayeque), con 35°C, registrados el pasado 7 de agosto, lo que batió el récord anterior de 34°C del 29 de agosto de 2023.

En La Esperanza (Piura) se registraron 33,2°C el mismo 7 de agosto, lo que batió el récord de 32,0°C de exactamente el mismo día pero de 1997.

Así mismo, el parque Campo de Marte, en la capital Lima, alcanzó los 28°C el 22 de agosto, con los que superó el récord de 27,1°C registrados el 12 de agosto de 1939.

En cuanto a las temperaturas mínimas, la costa norte registró la mayor anomalía promedio mensual con +4,3°C, lo que evidencia la persistencia de noches excepcionalmente cálidas que superan las anomalías observadas en agosto de 1997 (+4,1°C) y 2023 (+3,0°C).

En la costa central, la anomalía mensual fue de +4,2°C, valor superior al observado en 2023 (+3,4°C) y ligeramente inferior al registrado durante el evento de 1997 (+4,8°C).

Entre los valores más altos en mínimas está La Cruz (Tumbes), que marcó 25,6°C el pasado 22 de agosto, al superar el récord anterior de 24,7°C registrado el 14 de agosto de 2023.

En Jayanca (Lambayeque) se alcanzaron 23,2°C el 1 de agosto pasado, que batió el récord de 21,6°C del 9 de agosto de 1997; mientras que en La Esperanza (Piura) se registraron 23,4°C el reciente 8 de agosto, por encima de los 23,1°C del 8 de agosto de 1997. EFE

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