El PSG renueva a Luis Enrique Martínez hasta 2030 y a Fabián Ruiz hasta 2028

Guardar

El Paris Saint-Germain francés anunció este viernes la renovación hasta el año 2030 de su entrenador, el español Luis Enrique Martínez, el cual ha sido clave para que el equipo parisino haya conquistado las dos últimas Ligas de Campeones.

"El Paris Saint-Germain se complace en anunciar la renovación del contrato de su entrenador, Luis Enrique, así como las de sus jugadores Lucas Beraldo, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho y Fabián Ruiz. Estas renovaciones reflejan la voluntad del club de dar continuidad a largo plazo a quienes encarnan su proyecto deportivo, basado en la búsqueda del máximo rendimiento, la exigencia colectiva y la construcción de un grupo unido, ambicioso y competitivo de forma duradera", señaló el PSG en su página web.

PUBLICIDAD

El actual campeón de Europa recalcó que el asturiano, que llegó a la entidad en el año 2023 tras su paso por el FC Barcelona y la selección española, "rápidamente se consolidó como el arquitecto del proyecto parisino" y que ya es el entrenador "más laureado de la historia del Club, con 13 trofeos".

"Partidario de un fútbol ofensivo basado en la posesión y la exigencia colectiva, Luis Enrique ha moldeado profundamente la identidad de juego del Paris Saint-Germain desde su llegada. Una filosofía que ha acompañado a los 'Rouge & Bleu' hasta lo más alto del fútbol internacional. Tras renovar hasta 2030, el técnico español continúa así su aventura parisina con la ambición de seguir guiando al PSG hacia nuevas metas y desarrollar todo el potencial de los jugadores", añadió.

PUBLICIDAD

El PSG confirmó igualmente que el centrocampista español campeón del mundo y de Europa Fabián Ruiz extenderá su contrato hasta 2028 y que Lucas Beraldo, Senny Mayulu, Joao Neves y Willian Pacho permanecerán en el club hasta 2031.

"Tras llegar al Paris Saint-Germain el 30 de agosto de 2022, el internacional español se ha ido consolidando como una pieza fundamental del centro del campo parisino. Titular indiscutible en el sistema de Luis Enrique, pone al servicio del colectivo su calidad técnica, visión de juego y dominio del balón, además de destacar por su capacidad para incorporarse al ataque y marcar diferencias", remarcó el conjunto francés

PUBLICIDAD

El presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi, se mostró "encantado" de estas renovaciones. "Representan tanto el presente como el futuro del proyecto de nuestro Club. Juntos queremos construir a largo plazo, mantenernos fieles a nuestros valores y seguir escribiendo una historia colectiva de la que nuestros aficionados puedan sentirse orgullosos", aseguró.