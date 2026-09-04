Guardar

Vuelve el fútbol: Los Raiders dan vida al dramatismo y la pasión de la «Raider Nation» en México

PR Newswire

PUBLICIDAD

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de septiembre de 2026

· Con el regreso del fútbol, los Raiders presentan los últimos capítulos de «Corazón de Plata y Negro», una serie inspirada en las telenovelas que plasma el amor, la esperanza, la obsesión y la pasión que supone ser aficionado.

· Julio Bracho y Jimena Sánchez se unen a la «Raider Nation» en el evento «NFL Kickoff» de NFL México, llevando la historia de la pantalla a una experiencia en directo para los aficionados.

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Todos los aficionados al fútbol viven una telenovela. Hay amor, esperanza, obsesión, drama y la firme convicción de que esta podría ser la temporada decisiva.

Con el regreso del fútbol americano, los Raiders de Las Vegas dan vida a esas emociones en México con los últimos episodios de «Corazón de Plata y Negro», una serie inspirada en las telenovelas y creada para celebrar la pasión que caracteriza a la Raider Nation.

PUBLICIDAD

La historia, que se estrenó durante la fiesta del Draft de los Raiders en México, vuelve como parte de la celebración del equipo de la campaña mundial «Football Is Back». Inspirada en un formato profundamente arraigado en la cultura popular mexicana, «Corazón de Plata y Negro» juega con las verdades emocionales del fanatismo: el amor por el equipo, los rituales a los que los aficionados se niegan a renunciar, la obsesión que les acompaña a lo largo de toda la temporada y la esperanza renovada que llega con cada nuevo comienzo.

Con motivo del inicio de la temporada, esa historia traspasa la pantalla para convertirse en una experiencia en directo en el evento «NFL Kickoff» de NFL México, que se celebrará en Ciudad de México.

El 9 de septiembre, Julio Bracho y Jimena Sánchez, miembros del reparto de «Corazón de Plata y Negro», se unirán a Raider Nation en un evento especial en el que los aficionados podrán hacerse fotos, conseguir autógrafos y adentrarse en el mundo de la serie.

PUBLICIDAD

La experiencia recrea uno de los escenarios principales de la producción: una sala de estar familiar en la que una camiseta de los Raiders ocupa un lugar protagonista en una historia llena de drama, humor y pasión por el equipo, al tiempo que juega con algunos de los elementos más característicos de las telenovelas mexicanas.

Los aficionados pueden entrar en el plató, recrear escenas de la producción y formar parte de la historia ellos mismos. Además, podrán ver los cuatro episodios de «Corazón de Plata y Negro» y participar en las actividades organizadas por los Raiders para celebrar el inicio de la nueva temporada.

PUBLICIDAD

«Follaba Is Back» es uno de los momentos más esperados del año para nuestros aficionados. «Con *Corazón de Plata y Negro*, queríamos plasmar las emociones que hacen que formar parte de la Raider Nation sea tan especial: el amor, la esperanza, el dramatismo y la pasión que acompañan a nuestros aficionados a lo largo de toda la temporada», afirmó Kristen Banks, directora de marketing del equipo. «En México, estamos dando vida a esa historia y ofreciendo a los aficionados la oportunidad de formar parte de ella».

A través de «Corazón de Plata y Negro», los Raiders siguen conectando con los aficionados de México mediante historias con relevancia cultural, utilizando el humor y referencias familiares para celebrar una verdad universal sobre el fútbol americano: Ser aficionado significa vivir cada partido, cada temporada y cada momento con emoción.

PUBLICIDAD

Los Raiders participarán en el evento «NFL Kickoff» de la NFL México. El equipo forma parte del Programa de Mercados Globales (GMP) de la liga, que permite a los clubes desarrollar actividades de marketing, reforzar la implicación de los aficionados y potenciar sus marcas en los mercados internacionales.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/vuelve-el-futbol-los-raiders-dan-vida-al-dramatismo-y-la-pasion-de-la-raider-nation-en-mexico-302870514.html

FUENTE Raiders Football Club, LLC