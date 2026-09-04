El Ejército de Israel denuncia disparos contra sus tropas en Gaza y lanza un nuevo ataque en el enclave

19/05/2025 JERUSALEM, May 19, 2025 -- This photo released by Israel Defense Forces (IDF) on May 19, 2025 shows Israeli troops operating in the Gaza Strip. Israel on Sunday launched a major ground incursion into multiple areas of the Gaza Strip, marking a new phase in its conflict with Hamas. Meanwhile, it began easing the blockade to allow limited aid entry into the territory amid growing international pressure to address the worsening humanitarian crisis. POLITICA Europa Press/Contacto/Chen Junqing

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El Ejército de Israel ha anunciado en la madrugada de este viernes que "ha lanzado un ataque" en el noreste de la Franja de Gaza tras detectar "disparos" contra sus fuerzas desplegadas en la zona, lo que ha considerado "una violación flagrante del acuerdo de alto el fuego", pese a que las tropas israelíes no han dejado de atacar el enclave desde el cese de las hostilidades firmado en octubre de 2025.

"Hace poco se han detectado disparos contra las fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que operan al este de la Línea Amarilla, en el norte de la Franja de Gaza", ha indicado un portavoz militar que ha señalado que "no se han registrado bajas" entre sus fuerzas.

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Tras ello, "las FDI han lanzado un ataque en la zona", ha informado el portavoz para, a renglón seguido, asegurar que "es una violación flagrante del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza".

"Las FDI consideran con gran gravedad los intentos de las organizaciones terroristas de la Franja de Gaza de promover y llevar a cabo complots terroristas contra tropas de las FDI que operan en la zona", concluye el comunicado.

También pasada la medianoche, el diario palestino 'Filastín', vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha informado de ataques aéreos israelíes en el este de la ciudad de Gaza y también en torno al cruce de Sanafir, en el norte de la misma.

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Este nuevo ataque --emprendido horas después del que este mismo jueves ha dejado al menos dos muertos en Beit Lahia, en el norte de la Franja-- se suma a los centenares de operaciones militares israelíes que han causado más de 1.300 fallecidos y de 4.400 heridos desde el acuerdo de alto el fuego de octubre de 2025.

El balance desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron oficialmente unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados-- asciende a 73.470 muertos y 174.540 heridos.