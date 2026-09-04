Cuba ratifica su disposición a apoyar a República Democrática del Congo contra el ébola

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La Habana, 4 sep (EFE).- El ministro cubano de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, ratificó la disposición a apoyar a República Democrática del Congo en el actual enfrentamiento a la epidemia de ébola, según reportaron este viernes medios estatales.

"Estaremos muy comprometidos en ayudar a la República Democrática del Congo con nuestros modestos conocimientos y lecciones aprendidas anteriormente en el enfrentamiento del Ébola", dijo Portal durante una videollamada este jueves con funcionarios del Ministerio de Salud de República Democrática del Congo.

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La parte cubana destacó su participación en anteriores brotes, especialmente el que tuvo lugar en 2014 en África Occidental, cuando desplegaron 256 médicos del Contingente Henry Reeve en Sierra Leona, Liberia y Guinea Conakry.

El reporte señala que el ministro congoleño de Salud, Samuel Roger Kamba, agradeció la disposición de Cuba, mientras que funcionarios del país africano plantearon la necesidad de recibir apoyo para contener la propagación, atender a los enfermos, respaldar a los médicos en terreno y mejorar el monitoreo.

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Según el artículo del oficial Granma, el número de zonas afectadas en República Democrática del Congo aumentó de cuatro a 60, distribuidas en 6 provincias y con una letalidad que supera el 40 %.

El último balance del 2 de septiembre cifra en más de 3.000 personas fallecidas en República Democrática del Congo por el brote de Ébola.

Portal explicó que Cuba ya ha activado el Plan Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Ébola, con la preparación de los 24 puntos de entrada al país y la vigilancia de viajeros internacionales.

El intercambio entre los dos países coincide con la presión de Estados Unidos contra las misiones médicas cubanas que La Habana considera "solidaridad internacional", mientras que Washington las califica de "trabajo forzado".

En América, países como Honduras, Guatemala, Jamaica, Guayana, Bahamas o Paraguay han cancelado o modificado acuerdos en los últimos meses.

Por su parte, República Democrática del Congo mantiene desde abril un acuerdo con Estados Unidos para recibir temporalmente a migrantes de terceros países deportados desde territorio estadounidense.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC) y el propio Gobierno de República Democrática del Congo han pedido ayuda urgente y fondos internacionales para contener el brote. EFE

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