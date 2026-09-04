Antonio Banderas revela cuál es el deseo que le queda por cumplir: "No quiero morirme sin ser libre"

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El Festival Starlite de Marbella y su incomparable Cantera de Nagüeles han sido el lugar elegido para los Premios Juventud para celebrar su primera edición en Europa y premiar la música y la cultura latinas en una gran fiesta a la que asistieron alrededor de 200 celebrities, entre las que han destacado nombre como el de Marc Anthony y Nadia Ferreira; Camilo y Eva Luna; Marta Sánchez; Carlos Baute; Amaia Montero con 'La Oreja de Van Gogh'; Ana Mena; Manuel Carrasco; Quevedo o Melody entre muchos otros.

Convertido en el malagueño más internacional y en el mejor embajador que su tierra natal podría soñar, Antonio Banderas no se ha querido perder la gala, en la que además ha recibido un galardón a su labor social a través de su Fundación Lágrimas y Favores, que lleva impulsando desde 2010 proyectos benéficos de carácter social, cultural y educativo.

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"El reconocimiento viene dado por la labor de casi 20 años con la Fundación Lágrimas y Favores, que tiene unos objetivos muy concretos. Mandamos de 40 a 50 estudiantes de la UMA, de la Universidad de Málaga, estudiados en Estados Unidos y Canadá, trabajamos con CUDECA que ofrece cuidados paliativos a enfermos de cáncer, también con Corinto que tiene un mercado... Trabajamos con caritas parroquiales... y después Marbella y Málaga es mi casa, mi hija nace aquí en Marbella, mi padre murió en Marbella, por lo tanto emocionalmente estoy muy unido a esta ciudad" ha expresado emocionado a su paso por la alfombra roja, encantado con que los Premios Juventud se hayan celebrado en su tierra por primera vez.

Asegurando entre risas que "yo era mucho más viejo cuando tenía 20 años, ahora soy mucho más joven y además es obvio", Banderas cumplió hace un mes 66 años y, como ha confesado, aunque ha alcanzado muchos de sus sueños y alguno que ni siquiera podría llegar a imaginar, todavía hay uno que le queda por cumplir. Y no es precisamente el de ser abuelo, aunque no oculta que le encantaría que su hija Stella del Carmen fuese madre un año después de su boda con Álex Gruszynski.

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"Estos años estoy muy preocupado, aparte de levantar el teatro, que es el proyecto de mi vida realmente, con la libertad personal, con ser libre. Cada vez cuesta más dar opiniones, cada vez cuesta más mantener tu personalidad. Da miedo porque cada vez que dices algo hay un rebote emocional en las redes que te vuelve loco. Entonces hay que prepararse para eso, hay que preparar a los jóvenes para eso, porque hay que tener un cierto grado de valentía y sobre todo un cierto grado de confianza. La información profunda que te da la lectura, que te da la observación de un cuadro, que te da la música, la abstracción, el arte. Ahí es donde uno aprende a cultivarse a nivel personal y a nivel colectivo .Y estoy con esa lucha ahora interna porque no quiero morirme sin ser libre" ha desvelado..

De ahí que su discurso al recoger el premio haya estado centrado en la "libertad, que te hace ser valiente" y en el que reivindicando la importancia de "vivir sin miedo a opinar y con alegría", ha dedicado su reconocimiento a los ciudadanos de Ceuta: "Mucho cuidado, tierra multi religiosa, para que les permitan volver a su esencia. Básicamente, la esencia de una ciudad en paz". Unas palabras que han arrancado una sonora ovación por parte de todos los presentes.

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