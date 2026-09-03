Una guía documenta 59 especies de mamíferos en un bosque protegido de la costa de Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 3 sep (EFE).- Una guía de campo documentó 59 especies de mamíferos en el Bosque Protector Cerro Blanco, una de las más grandes y mejor conservadas zonas de bosque seco tropical en la región de la costa del Pacífico Ecuatorial, ubicada en una región no urbana de la ciudad de Guayaquil, según informó el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

Entre las especies presentadas se encuentran varios representantes de la familia de los felinos, como el yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi), el ocelote (Leopardus pardalis), el margay (Leopardus wiedii) y el jaguar (Panthera onca).

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La guía también muestra mamíferos como el venado de cola blanca, el pecarí de collar, la tayra, el coatí suramericano, el mapache cangrejero y el kinkajú.

De acuerdo con el Inabio, uno de los aspectos más relevantes es la presencia de especies que enfrentan distintos niveles de amenaza. Por ejemplo, el documento identifica, entre otras, al jaguar, al mono aullador de manto (Alouatta palliata) y al capuchino ecuatoriano (Cebus aequatorialis), que están en la categoría de En Peligro Crítico.

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Otro aspecto destacable es que los murciélagos representan una parte significativa de la diversidad documentada.

La guía incluye a especies que no han sido ilustradas, pero que cuentan con registros previos para Cerro Blanco, así como otras cuya presencia es considerada probable, debido a fuentes verificadas o publicadas en localidades cercanas y ecosistemas similares en otras localidades de la costa ecuatoriana, como el zorro de Sechura, el puma y la nutria neotropical occidental.

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Los investigadores que realizaron esta guía pertenecen al Inabio, a la Universidad de Guayaquil, al Programa de Conservación de Murciélagos del Ecuador, al proyecto 'Keep in Science' y a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que consideran que es una herramienta de divulgación para promover una mayor conciencia sobre la necesidad de conservar este bosque protector, sus ecosistemas y especies.

Además de los mamíferos, Cerro Blanco alberga más de setecientas especies de plantas vasculares, 320 especies de aves, 37 de reptiles y veinte especies de anfibios, de acuerdo con la información de la fundación que administra el área protegida. EFE

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