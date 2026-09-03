Israel afirma haber "tomado el control operativo" de una infrestructura subterránea de Hezbolá en Ali Taher

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El Ejército israelí ha asegurado haber tomado el "control operativo" de la estratégica cresta de la montaña Ali Taher, en el distrito libanés de Nabatiyé, tras empezar a "limpiar" una instalación subterránea del partido-milicia chií Hezbolá y después de varias semanas de operaciones militares en la zona.

"Las fuerzas de la 36ª División han actuado para limpiar los dos trazados subterráneos en el área de la cresta de Ali Taher, dentro de la zona de seguridad. Las fuerzas lograron el control operativo del área de la cresta tanto sobre la superficie como bajo tierra, y limpiaron el terreno de terroristas, habiendo abatido a parte de ellos mientras que otros huyeron de la zona", ha detallado.

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No obstante, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han señalado en un comunicado que las actividades militares para culminar las tareas de "limpieza" en la zona continúan. "Una vez concluidas las operaciones, las FDI reorganizarán su dispositivo defensivo en función de la evaluación de la situación", han agregado.

Asimismo, han explicado que las tropas israelíes han encontrado en la zona "centros de mando, almacenes de armamento, salas de generadores, habitaciones, duchas y una cocina que permitían a los terroristas" lanzar ataques y permanecer en el lugar "durante largos periodos" de tiempo.

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"Se trata de una infraestructura estratégica construida a lo largo de dos décadas, financiada y diseñada por el régimen terrorista iraní", han indicado, agregando que seguirán operando en el sur de Líbano y no permitirán a Hezbolá "promover planes terroristas", advirtiendo al grupo de que cualquier intento de ataque contra Israel "será respondido con contundencia".

Líbano e Israel alcanzaron el 26 de junio un principio de acuerdo con la mediación de Estados Unidos que sentaba las bases para un alto el fuego permanente al conflicto. El pacto incluye el restablecimiento de la soberanía libanesa en el sur del país, pero también el desarme de Hezbolá, cuestión que el grupo ha rechazado de pleno en el contexto de ataques cruzados entre las partes.

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