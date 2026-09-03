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La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 1,55 %

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Buenos Aires, 3 sep (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este jueves con una bajada del 1,55 %, hasta las 3.058.093 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió 1,83 %, a 131.923.008,71 puntos.

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Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de YPF (-3,1 %) y Cresud (-3 %), mientras que las mayores alzas fueron para Ternium (+0,5 %) y Grupo Financiero Valores (+0,4 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con alzas de hasta 0,6 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 494 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 5 pesos, a 1.530 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que en la plaza mayorista bajó a 1.508 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 5 pesos, a 1.545 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó a 1.588,50 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió 0,4 %, a 1.528,13 pesos por unidad. EFE

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