Un muerto y dos heridos en ataque paramilitar contra convoy de la ONU en el sur de Sudán

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Jartum, 3 sep (EFE).- El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) atacó un convoy de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas (ONU) en la localidad de Dilling, en el estado sudanés de Kordofán del Sur, cuando se dirigía hacia Kadugli, un incidente que causó la muerte de una persona y heridas a dos camioneros, informó este jueves la Red de Médicos de Sudán.

Según la organización médica, el convoy transportaba asistencia humanitaria destinada a más de 5.000 civiles que viven en condiciones extremas y afrontan una grave escasez de alimentos, medicamentos y otros productos básicos.

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La Red de Médicos de Sudán condenó el ataque, que atribuyó a las FAR, y denunció que forma parte de un "patrón recurrente de ataques contra convoyes de ayuda humanitaria internacional y de obstrucción de la entrega de asistencia a la población civil" afectada por el conflicto.

La organización advirtió de que los ataques contra operaciones humanitarias y la obstrucción de la llegada de ayuda destinada a civiles constituyen violaciones del derecho internacional humanitario y agravan una crisis humanitaria que ya se encuentra en una situación crítica.

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La Red reclamó a la comunidad internacional, a Naciones Unidas y a las organizaciones humanitarias que adopten medidas para garantizar una entrega de ayuda "segura, sostenida y sin obstáculos" a la población civil en todo Sudán.

Asimismo, pidió ejercer presión sobre los dirigentes de las FAR para que cesen los ataques contra convoyes y trabajadores humanitarios y respeten el derecho internacional humanitario. También reclamó que los responsables de posibles violaciones rindan cuentas.

La guerra entre el Ejército sudanés y las FAR, que comenzó en abril de 2023, ha provocado una de las mayores crisis humanitarias del mundo, con millones de personas desplazadas y una grave inseguridad alimentaria en amplias zonas del país. EFE

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