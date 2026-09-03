El Ejército israelí alega que mató a dos palestinos porque lanzaron piedras a las tropas

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Jerusalén, 3 sep (EFE).- El Ejército de Israel trató de justificar los disparos letales que acabaron ayer miércoles con la vida de dos palestinos en la aldea de Al Mughair (centro de Cisjordania), al alegar que los jóvenes de 16 y 19 años lanzaron piedras a las tropas.

"Se desató un disturbio violento", aseguraron las fuerzas armadas en un comunicado publicado a última hora del miércoles.

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El Ejército asegura que residentes de Al Mughair, a los que califica como "terroristas", salieron a enfrentarse a los colonos y las fuerzas israelíes en la entrada de la aldea, y lanzaron piedras.

"Las fuerzas respondieron disparando a los instigadores para eliminar la amenaza. Se registraron aciertos", continúa el texto, aludiendo a los tiros que acabaron con la vida de Omar al Naasan (19) y Jalil Shahada (16).

Las fuerzas armadas afirmaron que el desarrollo de los hechos el miércoles en Al Mughair (tanto la incursión de colonos israelíes previa al tiroteo como la gestión de la escalada de violencia después) están bajo investigación.

Al Mughair, próxima a la ciudad de Ramala, es objeto de ataques constantes por parte de colonos israelíes que entran a la localidad, provocando choques con la población local que se saldan habitualmente con la asistencia por parte de las fuerzas armadas a los colonos.

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El jefe del consejo de la aldea, Min Abu Aliya, dijo el miércoles a la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, que en el ataque participaron colonos acompañados por fuerzas israelíes, que irrumpieron en el centro de la aldea, atacaron dos viviendas y robaron ovejas.

En imágenes difundidas en canales palestinos a lo largo de la jornada se observa a colonos, acompañados por soldados israelíes, cerca de las viviendas mientras las ovejas pastan en terrenos de la localidad.

El Ejército sostiene, por otro lado, que el ganado pertenecía a los colonos y que estaba identificado con marcas que demostraban su propiedad.

Días antes, un incidente similar se saldó con cuatro heridos por disparos de las tropas, tras otro acceso de los colonos al pueblo para hacer a su ganado pastar allí.

Desde comienzos de 2026, al menos 25 palestinos han muerto y más de 1.040 han resultado heridos durante ataques de colonos, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y sumando a los dos fallecidos el miércoles. EFE

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