El Tesoro prevé adjudicar este jueves hasta 6.750 millones de euros en deuda a medio y largo plazo

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El Tesoro Público español volverá este jueves a los mercados en la que será la segunda subasta del mes de septiembre para intentar captar entre 5.250 y 6.750 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado, según los objetivos de emisión anunciados por el organismo en su página web.

En concreto, el organismo subastará este jueves bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,35%; bonos del Estado a 5 años, con cupón del 2,60%; obligaciones del Estado con vida residual de 9 años y 8 meses, con cupón del 3,30%, y obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 15 años, con cupón del 2,05%.

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La rentabilidad marginal de referencia será del 2,871% en los bonos del Estado a 3 años; del 3,008% en los bonos a cinco años, y del 1,724% en el caso de las obligaciones a 15 años indexadas a la inflación.

El pasado martes, el Tesoro inauguró las emisiones del mes de septiembre con una subasta de letras a 6 y 12 meses con la que captó casi 6.500 millones de euros, elevando las rentabilidades en ambas referencias a máximos de dos años.

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Tras la emisión de este jueves, el Tesoro volverá a los mercados de deuda el próximo 8 de septiembre para subastar letras a 3 y 9 meses y cerrará las emisiones del mes con una subasta de bonos y obligaciones el día 17.

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE 55.000 MILLONES DE EUROS PARA 2026

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

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De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).

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